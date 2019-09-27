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27.09.2019
ЦАМТО

"Росэлектроника" поставит спасателям новые радиостанции для применения в условиях ЧС

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Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

ЦАМТО, 26 сентября. Холдинг "Росэлектроника" Госкорпорации Ростех разработал коротковолновую радиостанцию для применения спасателями при чрезвычайных ситуациях на неподготовленной территории в условиях разрушения инфраструктуры связи.

Радиостанция размещена в контейнере, что позволяет провести передислокацию аппаратуры в предельно сжатые сроки и применять оборудование в самых суровых климатических условиях.

Радиостанция разработана в интересах МЧС России специалистами Омского НИИ приборостроения (входит в холдинг "Росэлектроника"). На данный момент аппаратура проходит завершающий этап испытаний и в ближайшее время будет передана главным управлениям МЧС по Новосибирской области, Свердловской области и Хабаровскому краю.

Отсутствие шасси сокращает цену аппаратуры и стоимость ее эксплуатации. Новая разработка заменит устаревшие радиостанции, размещаемые на грузовых автомобилях.

Для работы радиостанции достаточно подключения к оптической линии управления и к электропитанию. Аппаратура не требует присутствия оператора и управляется дистанционно. Новое оборудование является универсальным радиотехническим комплексом, работает в диапазоне частот 1,5-29,99999 МГц и обладает широким спектром функциональных возможностей, например, обеспечивает прием и передачу информации в КВ-диапазоне в автоматизированных радиоканалах МЧС России, в радиоканалах открытой телеграфной и телефонной связи. Радиостанция имеет дальность действия 1000 км, которая в случае необходимости может быть увеличена за счет изменения применяемой номенклатуры антенно-фидерных устройств.

"Радиосвязь является важнейшим, а во многих случаях – единственным возможным видом связи во время чрезвычайных ситуаций. От ее надежности во многом зависит успех проводимых спасательных операций. За счет высокой степени автоматизации и высокой надежности нашей аппаратуры обеспечивается устойчивая связь в любых условиях", – отметил генеральный директор Омского НИИ приборостроения Владимир Березовский.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте холдинга "Росэлектроника".

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
МЧС
ОНИИП
Ростех
Росэлектроника
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