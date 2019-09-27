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27.09.2019
ТАСС

Модернизированный самолет-заправщик Ил-78-2 впервые поднялся в воздух

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Первый модернизированный самолет-заправщик Ил-78М2 (бортовой номер "34 синий", регистрационный номер RF-94272, заводской номер 1013404138, серийный номер 79-05) ВКС России. Жуковский, 23.08.2019
Первый модернизированный самолет-заправщик Ил-78М2 (бортовой номер "34 синий", регистрационный номер RF-94272, заводской номер 1013404138, серийный номер 79-05) ВКС России. Жуковский, 23.08.2019.
Источник изображения: Kirill Gnusarev / russianplanes.net ( ссылка )

Сейчас воздушное судно готовится к выполнению предварительных испытаний

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Обновленный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый испытательный полет, говорится в сообщении пресс-службы ПАО "Ил" на сайте компании.

"Модернизированный самолет-топливозаправщик Ил-78-2 совершил первый полет. В настоящее время воздушное судно готовится к выполнению программы предварительных испытаний", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что в разработке конструкторской документации и самой модернизации самолета-заправщика принимали участие специалисты АО "ЭМЗ имени В. М. Мясищева".

"По проекту модернизации на воздушном судне установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, средства обороны и связи. При работах применялись унифицированные с перспективным военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А агрегаты. Срок службы Ил-78-2 увеличен", - приводят в компании слова генерального директора "Ильюшина" Юрия Грудинина.

В пресс-службе также напомнили, что ранее в рамках аналогичных работ по серийной модернизации военно-транспортных самолетов Ил-76МД два улучшенных транспортника Ил-76МД-М переданы военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ил-78
Компании
Ил
ЭМЗ Мясищева
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