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27.09.2019
Военное обозрение

В США идёт чистка армии от ультраправых экстремистов

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Источник изображения: topwar.ru

Арест американского солдата с крайне правыми взглядами, который подозревается в подготовке атак для разжигания "хаоса", выдвинул на первый план задачу для Пентагона: очистить его ряды от экстремистов, пишет портал Channel NewsAsia.

Джарретт Смит, рядовой армии США, из Форта-Райли в Канзасе, был задержан по обвинению в распространении информации, связанной со взрывчатыми веществами.

По словам ФБР, Смит также выразил заинтересованность в том, чтобы нацелиться на членов левой группировки "Антифа" и направиться в Украину для борьбы в рядах крайне правой военизированной группировки. И он не является первым американским солдатом, проявившим крайние правые или ультранационалистические наклонности – некоторые американцы опасаются, что вооруженные силы США используются в качестве учебного полигона экстремистскими группами.

Сторонниками "белого превосходства" предпринимаются новые усилия, чтобы сосредоточиться на военных, потому что они обладают столь ценными навыками

– говорит Брайан Левин, профессор уголовного правосудия в Калифорнийском государственном университете в Сан-Бернардино.

Связь между ультраправыми и вооруженными силами США впервые обнаружилась в 1980-х годах, когда ветеран Вьетнама Луи Бим, вернувшись домой, присоединился к Ку-клукс-клану (запрещенная экстремистская группировка) и имел связи с "Орденом", подпольной неонацистской группой, которая требовала свержения правительства США.

Ранее в этом году офицер береговой охраны США, который поддерживал взгляды сторонников расового превосходства, Кристофер Пол Хэссон, также был арестован. Хэссон – признанный поклонник норвежского правого экстремиста Андерса Брейвика, и он якобы составил список предназначенных к "отстрелу" американских политиков Демпартии и видных деятелей СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Ищут и находят

Наши стандарты ясны; участие в экстремистской деятельности никогда не допускалось, и это наказуемое преступление. Пентагон пытается узнать как можно больше о потенциальных новых солдатах, моряках, летчиках и морских пехотинцах. […] Хотя мы не можем гарантировать, что каждый, кто приходит в службу, будет свободен от радикальных мыслей, различные инструменты проверки дают нам наилучшую возможность выявить тех, кто не разделяет наши ценности

– заявила пресс-секретарь Пентагона Джессика Максвелл.

В деле Смита расследование показало, что он вступил в армию уже через год после того, как связался в Фейсбуке с Крэйгом Лангом, экстремистом, уже известным сотрудникам спецслужб США как боец, воевавший вместе с ультраправыми украинскими вооружёнными формированиями на Донбассе.

Никакого военного опыта нет, но если я не смогу найти своё место на Украине к октябрю, я пойду в армию

– сказал Смит Лангу в июне 2016 года, по данным ФБР. Год спустя он стал солдатом в форте Беннинг, штат Джорджия.

Согласно опросу, проведенному в Штатах среди 829 военнослужащих, 22 процента заявили, что видят признаки т. н. "белого превосходства" в армии США.

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Страны
Вьетнам
Норвегия
США
Украина
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