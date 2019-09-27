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27.09.2019
bmpd.livejournal.com

Партнеры США в очереди за российской зенитной ракетной системой С-400

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Вашингтонский Фонд в защиту демократии (Foundation for Defense of Democracies - FDD) опубликовал небезынтересную инфографику об усилиях "партнеров США в области безопасности" по приобретению для своих вооруженных сил российских зенитных ракетных систем С-400.

Доставка в Турцию машин второго дивизиона заказанной турецкими вооруженными силами зенитной ракетной системы С-400,сентябрь 2019 года (с) министерство национальной обороны Турции

(с) www.fdd.org ( кликабельно)

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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