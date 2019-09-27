Звуковая пушка на инертном газе: новое оружие представили в Китае

В Китае создали новую звуковую портативную пушку. Она работает на инертном газе.

Chinese Academy of Sciences has developed world's 1st handheld sonic weapon for riot control. The gas-powered gun when triggered can produce low frequency monotonous sound that reverberates thruout the area. The prototype has passed field test n been approved for mass production. pic.twitter.com/zpQEEd3II2 — Eva Zheng йѓ‘жЂЎж–Њ Ш№Ш§Ш¦ШґШ© (@evazhengll) September 21, 2019

Об этом сообщает Popular Mechanics. Звуковую пушку разработали в Техническом институте физики и химии Китайской академии наук. Оружие использует сфокусированные волны низкочастотного звука, чтобы вызывать сильный дискомфорт с вибрациями в барабанных перепонках, глазных яблоках, желудке, печени и мозге.

Работает пушка на инертном газе. Суть ее действия в том, что при нагревании его частицы начинают вибрировать, и устройство издает глубокий монотонный звук. Он очень неприятен, но, по утверждению разработчиков, не приносит вреда.

Еще одно преимущество новой звуковой пушки - ее портативность. Ею может управлять один человек. Раньше же подобные устройства устанавливали на транспортных средствах.

Как пишет издание, в скором времени звуковые пушки поступят на вооружение армии и правоохранительных органов.

Светлана Цыганкова