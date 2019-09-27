В одном строю: БМП-3 будут служить вместе с танками Abrams в Ираке

Экипажи БМП-3 иракской армии проходят подготовку на специально организованных курсах. В Сети появился репортаж из бронетанковой школы, где преподают высококвалифицированные российские специалисты.

За два месяца военнослужащие изучают материальную часть, получают навыки ее эксплуатации. Теоретические знания закрепляются практикой: вождением и боевыми стрельбами.

Сообщается, что боевые машин пехоты поступили на вооружение одного из самых элитных соединений иракских сухопутных войск - девятой бронетанковой дивизии. В ней БМП-3 будут взаимодействовать не только с Т-90С российского производства, но и с М1А1М Abrams, поставленными из США. Наверное, в мире больше нет подобных формирований, где совместно служит такая современная российская и американская техника.

Первые БМП-3 в Ирак были поставлены в августе прошлого года. Данные о прибытии второй партии обнародовали в июле текущего года.

Эти "тройки" относятся к самой современной модификации. Они оборудованы новейшим прицельным комплексом с тепловизионной камерой. 100-мм орудие доработано для стрельбы снарядом повышенного могущества. Защищенность повышена установкой дополнительных экранов и специальных противокумулятивных решеток.

Как ожидается, Ирак должен получить около полутысячи таких БМП-3.

Алексей Брусилов