Кремль подтвердил призыв воздержаться от размещения РСМД

В страны Европы и Азии и международные организации было направлено послание президента России Владимира Путина с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и малой дальности (РСМД). Об этом в четверг, 26 сентября, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер продолжает работать над тем, чтобы не было роста напряженности и дестабилизации обстановки. "Путин призвал как раз воздерживаться от размещения этих систем вооружения", — сказал представитель Кремля.

Послание Путина не предусматривало ответов, но понимания Кремль не встретил, подчеркнул Песков.

"Что касается НАТО, мы категорически не согласны с какими-либо обвинениям в адрес российской стороны, российская сторона не нарушала духа и буквы ДРСМД", — подытожил он.

Ранее в четверг заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что отказ НАТО от российского предложения о моратории на размещение РСМД не стал сюрпризом для Москвы.

Накануне стало известно, что российский лидер призвал поддержать усилия России и выступить в пользу объявления в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое было объявлено российской стороной.

Сам Договор о РСМД, который не позволял Вашингтону и Москве иметь и производить ракеты дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, прекратил существование 2 августа по инициативе США. В ответ на действия Вашингтона Россия также была вынуждена приостановить выполнение условий договора.