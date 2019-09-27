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27.09.2019
ЦАМТО

ВВС Индии готовятся к проведению третьего тендера по закупке новых самолетов-заправщиков

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Источник изображения: Фото: defense.gov.fr

ЦАМТО, 26 сентября. После двух неудачных попыток в течение последних 12 лет приобрести новые самолеты-заправщики, ВВС Индии готовятся к процедуре проведения третьего по счету тендера.

Как сообщили газете Hindustan Times два старших офицера индийских ВВС на условиях анонимности, официальный тендер по закупке воздушных танкеров, как ожидается, будет объявлен в течение двух месяцев (в ноябре-декабре) после того, как ВВС получат "одобрение необходимости закупки" (Acceptance of Necessity – AoN) от Совета по оборонным закупкам (DAC) Министерства обороны Индии.

В случае одобрения запроса, что в нынешних условиях практически гарантировано, будет сформирован и направлен заинтересованным иностранным компаниям-производителям запрос о предложениях (Request for Proposals – RFP). Оценочная стоимость программы превышает 2 млрд. долл.

В настоящее время в составе ВВС Индии имеются шесть российских самолетов-заправщиков Ил-78. Как отмечается, ВВС Индии испытывают проблемы с их техническим обслуживанием.

Справочно:

Как уже сообщал ЦАМТО, с 2007 года Минобороны Индии дважды на завершающей стадии аннулировало результаты тендеров на поставку многоцелевых транспортов-заправщиков. Первый запрос о предложениях был выпущен в 2006 году. В тендере приняли участие компании Boeing с самолетом на базе "Боинг-767", Airbus Military с А-330 и ОАК с Ил-78МД-90. ВВС Индии выбрали победителем A-330 MRTT компании Airbus Military, однако Министерство финансов отказалось одобрить заключение контракта, поскольку стоимость самолетов была выше, чем у Ил-78МД-90. Тендер был возобновлен в 2010 году. Предпочтительным поставщиком по результатам оценки предложений претендентов в конце 2012 года вновь была выбрана Airbus Military. Причиной отказа от покупки вновь была названа высокая стоимость A-330 MRTT.

Министерство обороны Индии в рамках предстоящего третьего тендера направило запрос об информации (RFI) трем зарубежным производителям еще 25 января 2018 года. Ответы на запросы должны были быть получены к 30 марта 2018 года от компаний Airbus, Boeing и ОАК. Israel Aerospace Industries Ltd. (IAI), которая в 2017 году объявила о намерении предложить ВВС Индии многоцелевой транспорт-заправщик MMTT на базе коммерческого самолета "Боинг-767-300ER", не была приглашена к участию в конкурсе.

В новом запросе об информации МО Индии уточнило требования для самолетов-заправщиков, которые должны обеспечивать заправку двумя видами топлива на высотах до 6000 м, взлететь с ВПП, расположенных на высотах до 2743 м, иметь рабочий радиус действия в 1500 миль (2778 км).

Первоначально официальный запрос о предложениях в рамках проведения третьего по счету тендера планировалось выпустить к концу 2018 года после завершения технической оценки ответов на запрос об информации. Теперь очевидно, что новый тендер начнется как минимум с годичным опозданием.

Как отмечается, в процессе выбора победителя тендера, среди прочего, будет учтена стоимость жизненного цикла танкеров в течение 40-летнего периода эксплуатации.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
Ил-78
Компании
Airbus
Boeing
IAI
ОАК
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