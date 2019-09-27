Бомбардировщики Су-24М отбомбились 250-килограммовыми авиабомбами

Под Курганом фронтовые бомбардировщики Су-24М отработали бомбовый удар.

Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В рамках лётно-тактического учения экипажи самолетов Су-24М, применив прицельно-навигационный комплекс "Гефест", нанесли удар 250-килограммовыми авиационными бомбами по условному противнику в Курганской области. "Гефест" позволяет проводить бомбометание со свободного маневра без входа в зону поражения средств объектовой противовоздушной обороны. В обеспечении точности ударов по условному противнику помог самолет-разведчик Су-24МР.

Отмечается, что в учениях задействованы десять самолетов Су-24 и около 50 человек лётного и инженерно-технического состава авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области.