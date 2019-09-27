Китайский универсальный десантный корабль проекта 075 на воде

Утром 26 сентября 2019 года головной строящийся для ВМС НОАК универсальный десантный корабль проекта 075 был выведен из сухого строительного дока китайского судостроительного предприятия Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group (входящей в состав объединения Shanghai Shipbuilding Сompany китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation - CSSC) в Шанхае и перебуксирован к достроечной стенке для завершения работ. Официальная церемония спуска головного китайского универсального десантного корабля (УДК) проекта 075 состоялась на верфи накануне, 25 сентября (фактически на церемонии было начато заполнение водой строительного дока). Название корабля пока что не объявлено.

Вывод из сухого строительного дока головного строящегося для ВМС НОАК универсального десантного корабля проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 26.09.2019 (с) www.facebook.com/Modern-Chinese-Warplanes

Напоним, что универсальный десантный корабль (УДК) проекта 075 строится для ВМС НОАК на предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard с 2016 года, ввод в строй ожидается в 2021 году. УДК проекта 075 является крупной единицей, сопоставимой по размерам в своем классе с УДК ВМС США. Длина УДК проекта 075 составляет, по разным данным, от 235 до 250 м, а полное водоизмещение, по неофициальным китайским источникам - около 36 тысяч тонн. Американские УДК типов Tarawa, Wasp и America имеют длину 254-257 м и полное водоизмещение от 40 до 46 тысяч тонн. Недавно спущенный на воду итальянский УДК Trieste имеет длину 245 м и полное водоизмещение 33 тысячи тонн.

По ряду сообщений, на Hudong-Zhonghua Shipyard начато строительство еще двух кораблей проекта 075.

Вывод из сухого строительного дока головного строящегося для ВМС НОАК универсального десантного корабля проекта 075 на китайском судостроительном предприятии Hudong-Zhonghua Shipyard компании Hudong-Zhonghua Shipbuilding Group, входящей в состав китайской государственной судостроительной корпорации China Shipbuilding State Corporation (CSSC). Шанхай, 26.09.2019. На последнем снимке корабль у достроечной стенки предприятия рядом с достраивающимся для ВМС НОАК восьмым десантным вертолетным кораблем-доком проекта 071 (с) www.facebook.com/Modern-Chinese-Warplanes