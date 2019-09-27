Ростех заказал консультантам стресс-тест: что будет при резком снижении гособоронзаказа

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - "Ростех" в рамках анализа реализации своей стратегии решил провести стресс-тест: что будет при резком сокращении гособоронзаказа.

Как говорится в материалах системы "СПАРК-Маркетинг", госкорпорация объявила закупку на оказание комплекса услуг по анализу хода реализации стратегии развития "Ростех" до 2025 года и подготовке предложений по актуализации целевых показателей эффективности и их значений.

Среди прочего, согласно техническому заданию, консультанту предстоит провести стресс-тест, проанализировав "негативные сценарии развития корпорации". Речь, в частности, о "разработке модели и проведении моделирования по ключевым организациям не менее двух холдинговых компаний (входящих в структуру "Ростеха" - ИФ) при существенном снижении ГОЗ".

Также консультанту предстоит проанализировать достижение основных финансовых и нефинансовых целей, выполнение ключевых проектов и мероприятий стратегии. Кроме того, "Ростех" просит провести анализ структуры выручки госкорпорации за 2016-2018 гг. в разрезах отраслевой принадлежности, клиентских групп (государственный/коммерческий заказчик, внутренний рынок/экспорт), а также оценить влияние санкций на ход реализации стратегии-2025.

В конце июня глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что госкорпорация готова к возможному сокращению гособоронзаказа и будет увеличивать долю гражданской продукции в выручке.