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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Военные комиссариаты обеспечат доступом в интернет за 145 млрд рублей

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Призывники
Призывники в сборном пункте военного комиссариата в городе Сызрань Самарской области перед отправкой к местам несения службы в ВС РФ.
Источник изображения: Николай Хижняк / РИА Новости

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Почти 145 млрд рублей будет выделено за три года на обеспечение доступом к интернету военных комиссариатов, следует из проекта федерального бюджета на 2020г. и плановый период 2021-2022 гг., который опубликовал Минфин на портале regulation.gov.ru.

Согласно приложению к проекту, на обеспечение широкополосным доступом к сети интернет военных комиссариатов предлагается выделить в 2020 году 32,961 млрд рублей, в 2021 - более 46 млрд рублей, а в 2022 - 65,95 млрд рублей.

Вооруженные силы РФ получили за шесть лет более 115 тысяч единиц современной техники связи, её доля возросла до 68%, сообщил в мае министр обороны РФ Сергей Шойгу. "Начиная с 2013 года в Вооруженные силы поставлены свыше 115 тысяч единиц современной техники связи. В результате ее доля увеличилась почти в два раза, до 68%", - сказал министр.

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