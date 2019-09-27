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27.09.2019
Независимое военное обозрение

Минобороны РФ укрепляет Арктику

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Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ"
Арктические комплексы ПВО "Тор-М2ДТ".
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

За Полярный круг доставлено 30 тысяч тонн грузов

В текущем году суда департамента МО РФ, отвечающие за логистику, выполнили 11 рейсов в пункты Арктики и на архипелаг Новая Земля, доставив около 30 тыс. тонн различных воинских грузов и грузов Военно-строительного комплекса (ВСК) МО. Об этом 25 сентября сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций (ДИМК) министерства.

В Арктику были доставлены различные грузы, включая строительные материалы, вооружение и военную технику. Кроме того, в п. Белушья Губа на Новой Земле были доставлены материальные средства для оборудования вновь построенной школы муниципального образования. В прошлом году, указывается в информации Департамента, объем перевозок, осуществлявшихся по заказам МО за Полярный круг составил всего 11 тыс. тонн.

А в рамках программы по очистке территорий Крайнего Севера был обеспечен вывоз более 3 тыс. тонн металлолома и устаревшей техники с о. Котельный и из пунктов архипелага Новая Земля. В настоящее время завершается вывоз 180 тонн с о. Врангеля.

Основными портами погрузки грузов для поставки грузов в различные пункты северного региона Арктики являются Мурманск, Архангельск, Владивосток, Ванино, Петропавловск-Камчатский. На арктических островах разгрузочные работы осуществляются на необорудованный берег с использованием рейдовых плавсредств.

За счет реализации функций единого транспортно-логистического оператора в одном подразделении, МО решает задачу совмещения на одних судах грузов, доставляемых в интересах различных органов военного ведомства и организаций ВСК, что обеспечивает существенное сокращение расходов бюджетных средств. За счёт оптимизации судовых партий удалось снизить стоимость перевозки грузов для нужд МО в Арктике примерно на 40%. Он также отметил, что в ближайшее время объёмы этих поставок снижаться не будут, но и резкого роста не предусмотрено.

За последние годы группировка войск МО в арктической зоне была значительно усилена. По информации военного ведомства, за последние несколько лет в районах Крайнего Севера было реконструировано почти два десятка аэродромов.

20 сентября пресс-служба Северного флота сообщила о постановке на боевое дежурство на архипелаге Новая Земля зенитно-ракетных комплексов дальнего действия С-400 "Триумф". Эти ЗРК поступили на вооружение зенитного ракетного полка СФ на острове Южный, взамен систем ПВО С-300.

В Арктике также развернуты новые комплексы ПВО ближнего действия – "Тор-М2ДТ" и "Панцирь-С". В сентябре прошлого года МО сообщило о развертывании на острове Котельный берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бастион".

Возобновление Россией военного присутствия на северных территориях вызывает крайнее беспокойство в Пентагоне. МО США намерено провести изучение инфраструктуры и источников снабжения рынков территорий Арктики, включая ряд российских регионов. Управление материально-технического обеспечения (УМТО) в конце июля опубликовало "Запрос на предложения" (RFP) на проведение "исследования рынков Северного полярного круга с последующим представлением докладов". Как указано в документе, эта работа проводится с целью "улучшение способности коммерческого сектора по всему миру отвечать мобилизационным нуждам правительства США при возникновении экстренной ситуации". В случае стихийных бедствий у американской армии будет полная информация о коммерческих предприятиях в разных странах, которые могут оказать помощь в ликвидации последствий ЧС. В запросе указано, что УМТО интересуют и арктические порты России. Особый интерес вызывают: Остров Колгуев, ЯНАО, Мурманская область, Северная Земля, Республика Саха (Якутия) и Новосибирские острова.

УМТО, правда, интересуют довольно специфические данные. Его специалисты хотят знать, например, откуда в арктические регионы поставляют бутилированную воду, еду, одежду, нефтепродукты и медицинские препараты, какие природные ресурсы есть в этих местах. Помимо этого, Пентагон заинтересован и в получении подробной информации о культурных особенностях арктических территорий, работе таможенных служб, инфраструктуре, логистике, количестве портов, аэропортов и состоянии железнодорожного сообщения. Однако совершенно понятно, что его лидеры хотят получить информацию не столько для ликвидации ЧС, сколько для понимания военных позиций России в этом регионе.


Владимир Иванов

Обозреватель "Независимого военного обозрения"

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Страны
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96К6 Панцирь-С1
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