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27.09.2019
ЦАМТО

Проект закупки ЗРК для Вооруженных сил Чехии отложен

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Система ПВО NASAMS.
Система ПВО NASAMS.
Источник изображения: raytheon.com

ЦАМТО, 26 сентября. Министерство обороны Чехии отложило закупку зенитных ракетных комплексов малой дальности для Вооруженных сил страны, стоимость которой оценивалась в 10 млрд. чешских крон (450 млн. долл.).

Как сообщил Jane's Defence Weekly заместитель министра обороны Филипп Риха, контракт будет заключен в конце 2020 года – на год позднее, чем первоначально планировалось. Перенос сроков вызван сокращением оборонного бюджета на 2020 год на 800 млн. чешских крон. По заявлению заместителя министра, закупка ЗРК стала единственным отложенным стратегическим проектом.

Несмотря на недостаток средств, Прага по-прежнему намерена увеличить оборонный бюджет с текущего уровня 1,13% ВВП до 1,4% в 2021 году и до 2% в 2024 году как в рамках выполнения обязательств перед НАТО, так и для реализации крупных проектов модернизации, включая закупку многоцелевых и ударных вертолетов, боевых машин пехоты, гаубиц и мобильных РЛС (MADR).

Как сообщал ЦАМТО, новые комплексы предназначены для замены состоящих на вооружении 25-го зенитного ракетного полка в Страконице ЗРК 2K12 "Куб".

В 2016 году ответы на выпущенный МО Чехии запрос об информации о возможности поставки новых ЗРК были представлены пятью ведущими западными производителями, включая Diehl, Kongsberg, Lockheed Martin, MBDA и Rafael. Министерство обороны Чехии выделило на закупку новой системы 10 млрд. чешских крон. В рамках проекта в состав 25-го полка войдут четыре батареи, каждая из которых сможет выполнять пуск до восьми ЗУР с дальностью поражения целей до 14 км. Предполагается, что ЗРК будет размещаться на шасси Tatra 815-7 с колесной формулой 8х8, сможет перевозиться самолетами C-130, C-17 или A-400M. Комплексы должны быть оснащены средствами связи стандарта Link-16 и Link-11B, обеспечивать устойчивость к пассивным и активным помехам.

Ранее сообщалось, что основным кандидатом рассматривался ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System) разработки Kongsberg-Raytheon, основным средством поражения которого является наземная версия авиационной ракеты AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile), которая принята на вооружение истребителей JAS-39 "Грипен" ВВС Чехии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Продукция
A400M
AMRAAM
C-130
C-17
Gripen NG
NASAMS
КУБ
Компании
Kongsberg
Leonardo
Lockheed-Martin
MBDA
Rafael
Raytheon
Tatra
Проекты
2020-й год
NATO
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