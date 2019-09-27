На ССЗ "Янтарь" назвали сроки спуска на воду судна "Алмаз" проекта 22010

Океанографическое исследовательское судно "Алмаз" проекта 22010 будет спущено на воду до конца этого года. Об этом сообщила пресс-служба Прибалтийского судостроительного завод "Янтарь", где ведется строительство корабля.

головное судно проекта 22010 "Янтарь" Источник изображения: topwar.ru

Судно "Алмаз" является вторым судном проекта 22010, строящимся на Прибалтийском ССЗ "Янтарь" и первым серийным после головного судна "Янтарь". Проект 220100 инициирован Минобороны в интересах Главного управления глубоководных исследований. Головной корабль назван в честь завода-изготовителя "Янтарь", второе судно проекта названо в честь конструкторского бюро, разработавшего данный проект - "Алмаз".

Головное океанографическое исследовательское судно "Янтарь" было передано ВМФ РФ в 2016 году, тогда же было заложено и первое серийное "Алмаз".

Водоизмещение "Алмаза" составит 5200 тонн, длина корпуса – 108,1 метра, ширина – 17,2 метра. Дальность плавания - 8000 миль, скорость - 15 узлов, автономность - 60 суток, экипаж - 60 человек.

В отличие от головного судна, "Алмаз" лишился вертолетной площадки, однако на нем разместят на два глубоководных аппарата больше. К безэкипажным автономным аппаратам класса "Русь" и "Консул" присоединятся глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2", которые прежде располагались на научном судне "Академик Мстислав Келдыш".

Основное предназначение судна проекта 22010 - исследование мирового океана, в том числе дна на больших глубинах. Также оно может использоваться в спасательных целях, установленное на нем оборудование позволит вести поиск затонувших объектов на морском и океанском дне.

Ранее сообщалось, что передача океанографического исследовательского судна "Алмаз" заказчику должна должна была состояться в этом году. Службу судно будет нести в составе Тихоокеанского флота.