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27.09.2019
ТАСС

Вертолетные учения по уничтожению бронетехники противника прошли на Северном Кавказе

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Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор"
Вертолет Ми-8АМТШ "Терминатор".
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

В учениях были задействованы 10 вертолетов отдельного полка Южного военного округа

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Экипажи боевых вертолетов Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник" в ходе учений на Северном Кавказе уничтожили бронетехнику и лагерь условного противника. Об этом говорится в четверг в сообщении пресс-службы Южного военного округа (ЮВО).

"Экипажи армейской авиации совершили несколько учебно-боевых вылетов и пуском неуправляемых авиационных ракет уничтожили около 20 единиц вооружения и военной техники, а также объекты инфраструктуры лагеря условного противника", - отмечается в сообщении.

Согласно легенде учений, в лесном массиве на территории одного из регионов Северной Осетии были обнаружены замаскированные командный пункт, военная техника и личный состав условного противника. Военные провели разведывательную операцию при помощи беспилотников, благодаря чему были выявлены цели, а затем экипажи вертолетов уничтожили вооружение и объекты условного противника.

В учениях были задействованы 10 вертолетов отдельного полка ЮВО.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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