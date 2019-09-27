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27.09.2019
Военное обозрение

В России могут развернуть производство израильских боевых роботов

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В России может быть развернуто производство израильских боевых роботизированных систем. Компания General Robotics, специализирующаяся на выпуске роботов для военных, рассматривает вариант размещения производства на российской территории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ключевого инвестора компании Кенеса Ракишева.

Источник изображения: topwar.ru

По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана. При этом он уточнил, что в России заказчиков на продукцию израильской компании пока нет .

Вполне возможно, будет открыто производство либо в Казахстане, либо в России, но место не принципиально, так как это единое экономическое пространство

- заявил он.

Как сообщается, компания General Robotics в основном выпускает небольшие робототехнические комплексы на гусеничном шасси, которые можно применять для разведки или проведения спецопераций. Например, на выставке Eurosatory 2016, прошедшей в 2016 году в Париже, компания представила тактического боевого робота под названием DOGO, вооруженного пистолетом Glock-26, а на выставке DSEI-2019, проходившей в Великобритании, компания представила робота Dogo версии Mark II, вооруженного нелетальными средствами - перцовыми баллончиками и ярким светом.

Также компания занимается созданием комплексов противодействия беспилотным летательным аппаратам.

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Страны
Великобритания
Израиль
Казахстан
Россия
Компании
Glock GmbH
Проекты
ОНД
Робот
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