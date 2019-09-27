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27.09.2019
Военно-промышленный курьер

НАТО выступает против инициативы Путина единым фронтом

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Источник изображения: vpk-news.ru

Идея Москвы по мораторию на развертывание ракет средней и меньшей (РСМД) дальности в Европе и других регионах не будет "реальным предложением", пока Россия не свернет свою ракетную систему.

Об этом, как сообщает ТАСС, заявила представитель НАТО Оана Лунгеску. По её словам, в НАТО получили письмо российского лидера Владимира Путинас предложением ввести мораторий.

"Мы слышали это предложение и раньше, но оно не заслуживает доверия, поскольку игнорирует реальность. Россия уже развернула SSC-8 в нарушение договора о РСМД", - заявила Лунгеску.

Факт получения послания российского президента подтвердил неназванный представитель немецкого правительства. По его словам, Германия "проанализирует" документ совместно с партнерами в НАТО и ЕС. При этом представитель кабмина также обвинил Россию в нарушении ДРСМД.

Источники в МИД Испании сообщили, что правительство этой страны выступает за новый договор, который бы регулировал развертывание ракет средней и меньшей дальности.

"Мы считаем, что российская сторона нарушила договор с новыми ракетами средней дальности, и теперь нужен новый договор", - указали в ведомстве.

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