За какими "животными" на российской границе будут следить финские дроны

На финляндско-российской границе проводится тестирование автоматической системы слежения за движением объектов со стороны России, сообщает телеканал Yle.

Сама приграничная территория в настоящее время оснащается специальными датчиками, которые срабатывают на движение, после чего в воздух могут быть подняты летательные аппараты с видеокамерами.

"Особенно осенью и весной госграницу часто пересекают животные. Благодаря дронам, пограничники знают, когда границу пересек, например, лось, а когда - человек", - уточняет финское СМИ.

По мнению пограничников Суоми, главное преимущество беспилотников - это скорость.

"Дроны преодолевают путь в несколько километров в один миг, в то время как пешком на это могло уйти намного больше времени", - цитирует офицера пограничного округа Юго-Восточной Финляндии Тапани Пулкк Eadaily.