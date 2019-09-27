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27.09.2019
Lenta.ru

США запустили имитатор российского "Калибра"

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Видео: @NAVAIRNews / Twitter

Военно-морские силы (ВМС) США с испытательного центра на острове Уоллоп (Вирджиния) провели запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote (Койот). Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

Отмечается, что в ходе проводимого 12 сентября упражнения GQM-163A Coyote впервые запускалась с Восточного побережья США.

В феврале компания Northrop Grumman заключила с Командованием авиационных систем ВМС США контракт, предполагающий изучение интеграции системы сбрасываемых дипольных отражателей в GQM-163A Coyote, что должно обеспечить имитацию угроз, создаваемых сверхзвуковыми многоступенчатыми ракетами, в частности, российским "Калибром", на участке отделения последней ступени от предпоследней.

В сентябре 2018 года на полигоне "Телемба" (Бурятия) российские военные задействовали мишени-имитаторы ракет низкой радиозаметности, характеристики которых, по словам командира 76-й дивизии противовоздушной обороны полковника Сергея Тихонова, превосходят зарубежные аналоги.

GQM-163A Coyote получает твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевый двигатель MARC-R-282. Оружие создано по примеру российской ракеты-мишени MA-31, которая является советской управляемой сверхзвуковой ракетой средней дальности класса "воздух-поверхность" Х-31, лишенной самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
C-130
Х-31
Компании
Northrop Grumman
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