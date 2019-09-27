Российские Су-34 и Су-35 господствуют в небе Сирии

Натовские самолёты практически не используются в воздушном пространстве Сирии. Европейские государства, входящие в альянс, дают понять, что в Сирии уже "не их война". По сути, единственной страной НАТО, которая продолжает осуществлять авиационную активность над САР, остаются Соединённые Штаты Америки, хотя и американских вылетов стало гораздо меньше в сравнении с прежними периодами.

Источник изображения: Минобороны РФ

Сирия готовится переходить к новому политическому строительству после провозглашения генсеком ООН Антониу Гуттерешем начала работы так называемого сирийского Конституционного комитета. Заседать этот комитет первоначально будет в Женеве.

Для России это "плюс в карму". Очаги напряжённости в САР, безусловно, остаются, но сегодня уже нет необходимости в масштабном использовании ни ВКС, ни ССО. Обустройство авиабазы в "Хмеймиме" с созданием новой инфраструктуры говорит о том, что российская авиация готова в любой момент воспрепятствовать группировкам боевиков, если те вдруг вновь попытаются откатить ситуацию к образцу 3-4-летней давности.

Можно констатировать, что в сирийском небе сегодня господствуют российские Су-34 и Су-35. Их вылетов на порядок больше, чем появлений в сирийском небе самолётов других иностранных государств.

Российская авиабаза "Хмеймим" обрела многоступенчатую систему защиты, получив в своё время уроки атак со стороны боевиков, использовавших беспилотники. Помимо комплекса С-400, база воздушно-космических сил в Сирии защищена "Панцирями" и модернизированными версиями "Заслонов".

Источник изображения: Минобороны РФ

Российские истребители Су-35 осуществляют мониторинг воздушного пространства. Разве что, северо-восток Сирии пока остаётся вне зоны полноценного российского авиационного присутствия. США продолжают держаться за эти населённые преимущественно курдами территории, рассматривая курдские отряды в качестве возможного рычаги давления – как на Дамаск, так и на Анкару. Вашингтону, безусловно, хотелось бы "разжечь" курдский вопрос и в Иране, но Иран в этом плане "держится".

Тем временем договорённости России с Израилем, хочется верить, свели на нет любую возможность, в том числе и случайных, авиационных происшествий и конфликтов в небе. При этом сам Израиль не отрицает, что продолжит нанесение ударов по сирийской территории в случае "иранской активности". Однако это нанесение осуществляется всё осторожнее - с оглядкой на то, что у САА имеются ЗРК С-300.