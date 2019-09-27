Войти
27.09.2019
Военное обозрение

Российские Су-34 и Су-35 господствуют в небе Сирии

182
0
0

Натовские самолёты практически не используются в воздушном пространстве Сирии. Европейские государства, входящие в альянс, дают понять, что в Сирии уже "не их война". По сути, единственной страной НАТО, которая продолжает осуществлять авиационную активность над САР, остаются Соединённые Штаты Америки, хотя и американских вылетов стало гораздо меньше в сравнении с прежними периодами.

Источник изображения: Минобороны РФ

Сирия готовится переходить к новому политическому строительству после провозглашения генсеком ООН Антониу Гуттерешем начала работы так называемого сирийского Конституционного комитета. Заседать этот комитет первоначально будет в Женеве.

Для России это "плюс в карму". Очаги напряжённости в САР, безусловно, остаются, но сегодня уже нет необходимости в масштабном использовании ни ВКС, ни ССО. Обустройство авиабазы в "Хмеймиме" с созданием новой инфраструктуры говорит о том, что российская авиация готова в любой момент воспрепятствовать группировкам боевиков, если те вдруг вновь попытаются откатить ситуацию к образцу 3-4-летней давности.

Можно констатировать, что в сирийском небе сегодня господствуют российские Су-34 и Су-35. Их вылетов на порядок больше, чем появлений в сирийском небе самолётов других иностранных государств.

Российская авиабаза "Хмеймим" обрела многоступенчатую систему защиты, получив в своё время уроки атак со стороны боевиков, использовавших беспилотники. Помимо комплекса С-400, база воздушно-космических сил в Сирии защищена "Панцирями" и модернизированными версиями "Заслонов".

Источник изображения: Минобороны РФ

Российские истребители Су-35 осуществляют мониторинг воздушного пространства. Разве что, северо-восток Сирии пока остаётся вне зоны полноценного российского авиационного присутствия. США продолжают держаться за эти населённые преимущественно курдами территории, рассматривая курдские отряды в качестве возможного рычаги давления – как на Дамаск, так и на Анкару. Вашингтону, безусловно, хотелось бы "разжечь" курдский вопрос и в Иране, но Иран в этом плане "держится".

Тем временем договорённости России с Израилем, хочется верить, свели на нет любую возможность, в том числе и случайных, авиационных происшествий и конфликтов в небе. При этом сам Израиль не отрицает, что продолжит нанесение ударов по сирийской территории в случае "иранской активности". Однако это нанесение осуществляется всё осторожнее - с оглядкой на то, что у САА имеются ЗРК С-300.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Су-34
Су-35
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
БПЛА
Похожие новости
23.01.2018
Итоги российской операции в Сирии: анализ западных аналитиков
31.10.2017
Политическое урегулирование — не дело техники
17.07.2017
Даже муха не пролетит
28.09.2016
Хроника пикирующих бомбардировщиков
16.03.2016
Экспорт вооружений: «смена поколений» неизбежна
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен