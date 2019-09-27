Польша заявила о создании в Познани американского центра командования

США создадут в Познани дивизионное командование и будут оттуда руководить действиями своих войск на востоке Европы, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Из Познани американский командующий, генерал, будет руководить американскими войсками как в Польше, так и в нашей части Европы, то есть на восточном фланге. Американскими силами будут командовать не из Германии, как сейчас, а из Польши", – передает ТАСС заявление Блащака в эфире польского радио.

Напомним, в понедельник президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда в Нью-Йорке подписали совместную декларацию о военном сотрудничестве, подтвердив, что численность американских войск на польской территории вырастет на 1 тыс. человек (сейчас в Польше 4,5 тыс. военных США). Дуда считает, что присутствие в Польше войск США – это "лучший путь, чтобы предотвратить новые военные конфликты".

Дмитрий Зубарев