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27.09.2019
Военно-промышленный курьер

На МКС приступил к работе первый в истории Арабских Эмиратов космонавт

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский космонавт Олег Скрипочка, астронавт NASA Джессика Меир и первый в истории ОАЭ астронавт Хазаа аль-Мансури перешли с пилотируемого корабля "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС), сообщает Роскосмос.

Стыковка корабля проходила в автоматическом режиме и успешно состоялась после шестичасового полета. На борту МКС новый экипаж встретили космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Александр Скворцов, астронавты NASA Ник Хейг, Эндрю Морган и Кристина Кук, а также представитель Европейского космического агентства Лука Пармитано.

Новая экспедиция пробудет на МКС 187 суток, но Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября с Овчининым и Хейгом.

На борту корабля "Союз МС-15" находятся 180 кг груза для экипажей российского и американского сегментов станции. В составе груза находятся укладки для проведения космических экспериментов, медико-биологических и геофизических исследований, средства жизнеобеспечения, укладка в рамках программы символической деятельности и личные вещи космонавтов.

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