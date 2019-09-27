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27.09.2019
Интерфакс-АВН

Суда Северного флота РФ совершили деловой заход в греческий порт

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Маршал Устинов
Маршал Устинов.
Источник изображения: Фото с сайта Минобороны РФ

Москва. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Суда обеспечения Северного флота России совершили деловой заход в греческий порт Пирей, сообщили в четверг в пресс-службе флота.

"Средний морской танкер "Вязьма" и спасательный буксир СБ-406, обеспечивающие дальний поход ракетного крейсера "Маршал Устинов" в Средиземном море, совершили деловой заход в порт Пирей Республики Греция", - говорится в сообщении флота.

Военные заявили, что цель визита - демонстрация Андреевского флага, поддержание международного сотрудничества и кратковременный отдых личного состава на берегу.

"Пополнение запасов не планируется. Ранее суда пополнили воды, топлива и продовольствия во время деловых заходов в порты Кипра и Египта Лимасол и Александрию", - сообщил Северный флот.

По его данным, по завершении делового захода в Пирей суда обеспечения Северного флота продолжат действовать в восточной части Средиземного моря.

Танкер "Вязьма" и буксир СБ-406 вошли в акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вместе с крейсером "Маршал Устинов" 22 августа.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Кипр
Россия
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СФ
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