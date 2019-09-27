В КНР возмутились докладом США о низком качестве военной техники китайского производства

Министерство обороны США со ссылкой на разведывательные структуры опубликовало доклад о том, что в китайских беспилотниках CH-4В (Rainbow-4B), поставляемых, в частности, в Ирак, обнаруживаются множественные дефекты. В частности, отмечено, что дроны китайского производства приходится отправлять на ремонт и техническое обслуживание до истечения регламентированного срока. На этом фоне говорится о необходимости предлагать ближневосточным странам замену китайских дронов беспилотниками американского производства.

Источник изображения: sina.com.cn

Из доклада:

Проблемы на китайских беспилотниках проявляются в Ираке постоянно. Они не могут демонстрировать всех тех функций, о которых было заявлено изначально. Это очередное доказательство низкого качестве военной техники китайского производства.

В КНР эти заявления вызвали возмущение. В военном разделе китайского портала Sina задались вопросом о том, как эти заявления американцев воспринимать: "полная ерунда или повод задуматься о качестве?" В итоге материал свёлся к набору тезисов о том, что американские заявления несостоятельны.

Издание отмечает, что в Ираке Rainbow-4B использовались в боевых операциях против ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ). По заявлению китайской стороны, БПЛА показали себя успешно.

Китайское СМИ:

В течение всего периода эксплуатации не было никаких нареканий, и вдруг, по американской версии, Rainbow-4B стали давать технические сбои.

Далее заявлено, что специалисты китайской компании China Aerospace Rainbow Drone Technology действительно неоднократно принимали участие в ремонте и техобслуживании упомянутых дронов. Но, как считают в Китае, это не проблема китайских производителей, а "проблема иракской эксплуатации".

Из материала:

Часто возникает ситуация, когда присутствует заводская команда послепродажного обслуживания, передача БПЛА проходит штатно, заводская команда отзывается после реализации, и вдруг беспилотник сразу же разбивается. Это говорит о низком уровне эксплуатационного мастерства ближневосточных клиентов. Да, они проходят обучение в Китае, но у них нет достаточного уровня ответственности за получаемую технику, они недостаточно активно самосовершенствуются.

Источник изображения: sina.com.cn

В материале представлены "фотодоказательства" того, сколь скрупулёзно на китайских предприятиях идёт сборка беспилотников для ближневосточных клиентов с недвусмысленным намёком на то, что если у БПЛА обнаруживаются технические проблемы, то в том же Ираке "сами виноваты".