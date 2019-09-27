Войти
27.09.2019
Lenta.ru

Запуску "Протон-М" помешал "неправильно подключенный" спутник США

204
0
0
Источник изображения: Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Перенос запуска ракеты "Протон-М", ранее запланированного на 30 сентября, вызван "электромагнитными помехами" в системе управления разгонного блока "Бриз-М", которые спровоцировало неправильное подключение американского космического аппарата (КА) Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1), сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты "Роскосмоса" и МОКБ [Московское опытно-конструкторское бюро] "Марс" [разработчик и производитель системы управления "Бриз-М"] установили причину сбоев: проблема возникла из-за подключенного не по той схеме в цепь с разгонным блоком американского космического аппарата", — сказал первый собеседник. Источник уточнил, что "сама система управления разгонного блока "Бриз-М" работает штатно", а "на устранение проблем в подключении спутника MEV-1 может уйти несколько дней".

Второй собеседник добавил, что выявленные в ходе предстартовых проверок сбои "выражаются в появлении электромагнитных помех в системе управления" разгонного блока.

Ранее в сентябре "Роскосмос" перенос коммерческого пуска "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским КА MEV-1 объяснил необходимостью проведения дополнительных испытаний разгонного блока "Бриз-М".

В июле причиной переноса запуска "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ" назвали трещину в трубопроводе на второй ступени ракеты.

В декабре 2017 года SpaceNews сообщило, что компания Orbital ATK (поглощена корпорацией Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание при помощи MEV-1 находящегося на орбите захоронения спутника Intelsat 901, атакованного российским КА "Луч".

В июле 2013 года заместитель главы федерального космического агентства Роскосмос Александр Лопатин причину падения "Протон-М", произошедшего в том же месяце, связал с неправильной установкой датчика угловой скорости, что ранее отрицалось Дмитрием Рогозиным, занимавшим тогда должность вице-премьера, а в настоящее время — гендиректора госкорпорации "Роскосмос".

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Orbital ATK
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Марс
ОБСЕ
Похожие новости
15.07.2019
"Из того, что было"
24.06.2019
"Из того, что было"
07.10.2014
Российский космос: славное прошлое, сложное настоящее, неясное будущее
14.04.2014
Русский космос
01.10.2012
Россия теряет космос?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен