Запуску "Протон-М" помешал "неправильно подключенный" спутник США

Перенос запуска ракеты "Протон-М", ранее запланированного на 30 сентября, вызван "электромагнитными помехами" в системе управления разгонного блока "Бриз-М", которые спровоцировало неправильное подключение американского космического аппарата (КА) Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1), сообщили ТАСС два источника в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты "Роскосмоса" и МОКБ [Московское опытно-конструкторское бюро] "Марс" [разработчик и производитель системы управления "Бриз-М"] установили причину сбоев: проблема возникла из-за подключенного не по той схеме в цепь с разгонным блоком американского космического аппарата", — сказал первый собеседник. Источник уточнил, что "сама система управления разгонного блока "Бриз-М" работает штатно", а "на устранение проблем в подключении спутника MEV-1 может уйти несколько дней".

Второй собеседник добавил, что выявленные в ходе предстартовых проверок сбои "выражаются в появлении электромагнитных помех в системе управления" разгонного блока.

Ранее в сентябре "Роскосмос" перенос коммерческого пуска "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским КА MEV-1 объяснил необходимостью проведения дополнительных испытаний разгонного блока "Бриз-М".

В июле причиной переноса запуска "Протон-М" с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической обсерваторией "Спектр-РГ" назвали трещину в трубопроводе на второй ступени ракеты.

В декабре 2017 года SpaceNews сообщило, что компания Orbital ATK (поглощена корпорацией Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание при помощи MEV-1 находящегося на орбите захоронения спутника Intelsat 901, атакованного российским КА "Луч".

В июле 2013 года заместитель главы федерального космического агентства Роскосмос Александр Лопатин причину падения "Протон-М", произошедшего в том же месяце, связал с неправильной установкой датчика угловой скорости, что ранее отрицалось Дмитрием Рогозиным, занимавшим тогда должность вице-премьера, а в настоящее время — гендиректора госкорпорации "Роскосмос".