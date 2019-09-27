В России планируется увеличить оборонные расходы

Проект федерального бюджет на трёхлетку с 2020 по 2022 годы предполагает увеличение расходов на оборонную сферу. Если он будет принят, это станет первым ростом оборонных расходов в России после существенного их сокращения в последние несколько лет.

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Так, предполагается, что уровень расходов в сравнении с 2019 годом будет увеличен примерно на 6,6%. Если называть сумму в абсолютных значениях, то это около 1,9 трлн рублей. На текущий момент прописанная сумма оборонных расходов составляет 1,776 трлн рублей.

В проекте бюджета отмечается, что больше половины планируемых к выделению средств должно пойти на национальную оборону. Речь идёт о сумме в 1,056 трлн рублей в 2020-м году. К 2022 году эта сумма достигнет значения почти в 1,1 трлн рублей.

На данный момент уровень повышения расходов на оборонную сферу России выше уровня инфляции. Напомним, что, по прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2019 года составит от 4,7 до 5,2%. Ранее пиковый прогноз составлял 5,5%. Если инфляционный порог в конце года достигнет значения 5-5,2%, то повышение уровня оборонных расходов в 6,6% будет в большей степени означать, что государство предпринимает попытки сохранить его на существующей отметке.

Для сравнения, расходы США на военную отрасль в 2020 году составят более 750 млрд долларов, что превышает оборонные расходы всех стран мира, вместе взятых.