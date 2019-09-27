Войти
27.09.2019
Военное обозрение

В России планируется увеличить оборонные расходы

195
0
+1

Проект федерального бюджет на трёхлетку с 2020 по 2022 годы предполагает увеличение расходов на оборонную сферу. Если он будет принят, это станет первым ростом оборонных расходов в России после существенного их сокращения в последние несколько лет.

Источник изображения: topwar.ru

Так, предполагается, что уровень расходов в сравнении с 2019 годом будет увеличен примерно на 6,6%. Если называть сумму в абсолютных значениях, то это около 1,9 трлн рублей. На текущий момент прописанная сумма оборонных расходов составляет 1,776 трлн рублей.

В проекте бюджета отмечается, что больше половины планируемых к выделению средств должно пойти на национальную оборону. Речь идёт о сумме в 1,056 трлн рублей в 2020-м году. К 2022 году эта сумма достигнет значения почти в 1,1 трлн рублей.

На данный момент уровень повышения расходов на оборонную сферу России выше уровня инфляции. Напомним, что, по прогнозу Центробанка, инфляция по итогам 2019 года составит от 4,7 до 5,2%. Ранее пиковый прогноз составлял 5,5%. Если инфляционный порог в конце года достигнет значения 5-5,2%, то повышение уровня оборонных расходов в 6,6% будет в большей степени означать, что государство предпринимает попытки сохранить его на существующей отметке.

Для сравнения, расходы США на военную отрасль в 2020 году составят более 750 млрд долларов, что превышает оборонные расходы всех стран мира, вместе взятых.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
Похожие новости
18.03.2019
Пушки вместо масла: Пентагон завалят деньгами
14.07.2016
Рельсотрон Арцимовича
12.05.2016
Непредсказуемые ракеты против Евро-ПРО
14.10.2013
Креативный класс поработает на оборонку
16.09.2013
США "обновили" ядерную стратегию
18.04.2012
Россия обогнала всех по темпам роста военных расходов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 27.09 02:02
  • 1
Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
  • 27.09 01:55
  • 9
The National Interest (США): а что, если украинская армия наконец станет достаточно сильной, чтобы самостоятельно воевать с Россией?
  • 26.09 23:56
  • 13
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 26.09 23:47
  • 4
США вооружаются "боевой микроволновкой"
  • 26.09 23:32
  • 2
В США предложили "рискованный" способ уничтожения "Циркона"
  • 26.09 22:15
  • 9
Источники: в России разработана крылатая ракета "Оникс-М" с дальностью 800 км
  • 26.09 22:02
  • 7
Сосредоточение на севере Афганистана 11 тыс. талибов угрожает странам ОДКБ - штаб организации
  • 26.09 21:31
  • 4
Ракетные проекты Роскосмоса
  • 26.09 20:13
  • 1
Сирийский военный признался в любви к советским танкам и назвал лучший
  • 26.09 20:10
  • 5
Путин попросил Медведева заняться проблемой рентабельности оборонных предприятий
  • 26.09 19:38
  • 8
Руководство "Роскосмоса" стало часто молиться
  • 26.09 19:34
  • 2
Стало известно о внешней помощи террористам в Сирии в создании БПЛА
  • 26.09 19:25
  • 17
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 26.09 19:22
  • 9
"Суперджет" тесноват для сомбреро
  • 26.09 18:32
  • 6
В Китае: Для J-16 используем свою электронику, так как уровень российской очень ограничен