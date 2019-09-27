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27.09.2019
ТАСС

Модернизированный Су-30СМ получил элементы системы связи и обмена данными от Су-57

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Су-30СМ ВВС Российской Феерации. Фото Дениса Артушкевича
Су-30СМ ВВС Российской Феерации. Фото Дениса Артушкевича.
Источник изображения: warspot.ru

Самая последняя версия технических средств была разработана под Су-57, рассказал начальник научно-технического центра НПП "Полет" Алексей Ратнер

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Истребитель Су-30СМ в ходе модернизации получил дополнительные технические средства многоканальной системы связи и передачи данных ОСНОД (объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания) от истребителя пятого поколения Су-57. Об этом ТАСС рассказал начальник научно-технического центра НПП "Полет" (входит в холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех") Алексей Ратнер.

"На Су-57 стоит, конечно же, самая новая модификация технических средств этой системы [ОСНОД]. Они также использованы для Су-30СМ в рамках модернизации самолета", - сказал Ратнер.

Он отметил, что сама система уже прожила несколько поколений. Самая последняя версия технических средств была разработана под Су-57. "Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет", - пояснил собеседник агентства.

Система ОСНОД создавалась в интересах оперативно-тактического звена и предназначена для обеспечения управления в реальном масштабе времени различными видами воздушных судов в ходе наземно-водно-воздушных операций. Терминалы ОСНОД могут быть установлены на самолеты, вертолеты, боевые корабли, наземные мобильные и стационарные объекты.

Система отличается многофункциональностью, высокой помехозащищенностью и пропускной способностью каналов, гибкой архитектурой. В настоящее время серийно выпускаются терминалы АТМ-2, МТ-2 ОСНОД, которые устанавливаются на летательные аппараты различного класса и наземные пункты управления (узлы связи).

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Истребитель 5 поколения
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