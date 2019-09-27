Забытый проект: для работы с "летающим" Т-80 была создана "летающая БМП"

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В начале 70-х для тесного взаимодействия с создаваемым в то время основным боевым танком Т-80 было решено разработать новый вариант БМП-1. Предполагалось, что боевая машина пехоты тоже должна получить газотурбинный двигатель.

Если штатный дизельный УТД-20 обладал мощностью 300 л.с., то ГТД выдавал 460 л.с. Он был более легким и компактным, что позволило повысить скоростные характеристики "бэхи".

В результате при необходимости модернизированная "копейка" могла на равных соревноваться в скорости с "восьмидесятыми". Как рассказывали автору, машина успешно прошла испытания, скоростные характеристики, в самом деле, значительно повысились.

Позже мощность турбины для БМП удалось повысить до более значительной величины - 500 л.с.

Однако из-за причин не технического плана данный двигатель в серию не пошел, и в войска, в том числе части с "летающими" Т-80, продолжали поступать дизельные БМП.

Лев Романов