Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина

Ранее в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полагает, что космодрому Восточный, расположенному в Амурской области, в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина.

"Я думаю, придет время и для этого", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналиста, может ли Восточный получить имя главы российского государства после того, как в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур.