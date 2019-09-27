Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС
Ранее в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур
БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полагает, что космодрому Восточный, расположенному в Амурской области, в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина.
"Я думаю, придет время и для этого", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналиста, может ли Восточный получить имя главы российского государства после того, как в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур.
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