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27.09.2019
ТАСС

Рогозин не исключил возможность присвоения космодрому Восточный имени Путина

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Ранее в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин полагает, что космодрому Восточный, расположенному в Амурской области, в будущем может быть присвоено имя президента России Владимира Путина.

"Я думаю, придет время и для этого", - сказал он в четверг, отвечая на вопрос журналиста, может ли Восточный получить имя главы российского государства после того, как в честь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева был назван стартовый комплекс на космодроме Байконур.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
Роскосмос
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
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1 комментарий
№1
27.09.2019 02:02
Один умный англичанин написал в своей замечательной книге:
Цитата, q
"Президент – должность во многом номинальная. Его функции – не распоряжаться властью, а отвлекать от нее внимание."
Меняем только "президент" на "глава роскосмоса".
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