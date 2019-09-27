Султан ан-Нияди станет следующим астронавтом ОАЭ на МКС

Первый представитель страны Хазаа аль-Мансури вернется с МКС на Землю 3 октября

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Инженер сетевой поддержки Султан ан-Нияди станет вторым в истории представителем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на Международной космической станции (МКС). Об этом сообщил в четверг журналистам министр высшего образования и повышения квалификации, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмед бен Абдалла Хумейд Бельхуль аль-Фаласи.

"Мы планируем развивать свою космическую программу. Мы планируем отправить Султана ан-Нияди на МКС в ближайшем будущем. В данный момент мы концентрируемся на безопасном возвращении нашего астронавта, который улетел на станцию, и в дальнейшем будем работать уже по отправке в космос дополнительных астронавтов", - сказал аль-Фаласи.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в свою очередь отметил, что ОАЭ - это страна, проложившая себе дорогу в космос. "Мы ожидаем, что следующий полет [представителя ОАЭ на МКС] будет более длительным, а в будущем у ОАЭ появится свое рабочее место, возможно, свой модуль на Международной космической станции", - сказал он.

Ан-Нияди является дублером отправившегося на МКС первого представителя ОАЭ Хазаа аль-Мансури. Экипаж пилотируемого корабля "Союз-15" в составе космонавта Роскосмоса Олега Скрипочки, астронавта NASA Джессики Меир аль-Мансури и Хазаа аль-Мансури отправился на МКС 25 сентября с космодрома Байконур. Через шесть часов после старта корабль пристыковался к станции.

Хазаа аль-Мансури вернется на Землю 3 октября.