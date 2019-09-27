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27.09.2019
ТАСС

Рогозин считает, что МКС будет существовать вечно

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

БАЙКОНУР /Казахстан/, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что Международная космическая станция (МКС) будет существовать вечно, а количество участников этого проекта сравняется с числом государств - членов ООН.

"Я думаю, что Международная космическая станция будет существовать вечно. Дело не в 2024 годе или 2028 годе (сроки, до которых хотят продлить эксплуатацию станции - прим. ТАСС), я говорю о ее исторической необходимости. Возможно, она будет реконфигурирована, будут изменены конструктивные особенности модулей, изменится круг участников, но это ступенька, на которую человечество обязательно должно опираться, прежде чем двигаться дальше", - сказал Рогозин.

По его мнению, если сегодня на МКС работают представители РФ, США, Европы, Японии, то в будущем перечень стран будет примерно равен составу ООН, "и это нормально". "Изменится перечень экспериментов, их смысл, они будут проводиться не только внутри станции, внутри модулей, но и на внешнем борту. Станция приобретет значение как сборочный цех, как ремонтная база, как заправка для кораблей, которые отправляются в дальние плавания", - отметил глава Роскосмоса.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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