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27.09.2019
ТАСС

Перенесенный запуск ракеты "Протон" с Байконура состоится в первой половине октября

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М".
Источник изображения: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/Роскосмос

Как сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, причиной переноса была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов

БАЙКОНУР /Казахстан/, 25 сентября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1, который был запланирован на 30 сентября, но был перенесен, состоится в первой половине октября. Об этом сообщил в среду журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В ходе проверок еще в монтажно-испытательном корпусе мы нашли проблему, связанную с системой управления разгонным блоком. Мы ее разрешили сегодня и готовы выходить на пуск. Планировали его провести 18 октября, думаю, что поставим раньше, в первой половине октября", - сказал Рогозин.

По его словам, причиной переноса была проблема, связанная с интерфейсом между российской системой управления и электроникой космических аппаратов.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
Протон-(К)М
Компании
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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