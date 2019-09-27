Улучшенный "Оникс" станет "убийцей" авианосцев

Дальность модернизированных сверхзвуковых универсальных противокорабельных ракет П-800 "Оникс" ("Оникс-М") составляет 800 километров, сообщили ТАСС два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно первому собеседнику, обновленная "ракета оборудована усовершенствованной системой управления и сможет с большей точностью поражать как морские, так и наземные цели", а также отличается повышенной защищенностью от воздействия средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Второй источник добавил, что летно-конструкторские испытания "Оникс-М" были запланированы на первую декаду сентября на морском полигоне Северного флота (в акватории Баренцева моря), "однако пуски выполнены не были из-за необходимости дополнительных проверок опытных образцов изделия", в результате чего подобные тесты ракеты начнутся в ближайшие один-два месяца. Также собеседник рассказал, что "Оникс-М", подобно "Оникс", может оснащаться обычной или ядерной боеголовкой, а массо-габаритные характеристики ракет совпадают.

Согласно главному редактору журнала "Арсенал Отечества" Виктору Мураховскому, усовершенствованный "Оникс" уже прошел бросковые испытания, а подтверждение заявляемых разработчиком, реутовским "Научно-производственным объединением машиностроения" ("НПО машиностроения") характеристик требует реальных пусков, "после этого уже будет приниматься решение о постановке на вооружение".

Мураховский добавил, что дальность ракеты увеличена за счет изменения состава топлива и облегчения бортовой радиоэлектроники. "Если посмотреть нормативные документы и практику использования некоторыми странами авианосцев, корабельных ударных групп, амфибийно-десантных групп, то можно понять, что дальность свыше уже 600-700 километров позволяет наносить удары, вообще не входя в зону даже некоторых средств разведки противника, не говоря уже о средствах поражения", — сказал он.

В сентябре в "НПО машиностроения" сообщили о планах усовершенствования "Оникс".

В том же месяце The Drive со ссылкой на рассекреченные Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) документы, касающиеся высотного самолета-разведчика A-12 Oxcart, написало, что перспективная российская гиперзвуковая ракета "Циркон" для обеспечения радиолокационной малозаметности также может использовать плазменный стелс-щит, предполагающий, в частности, применение в качестве топливной присадки щелочных металлов, например, цезия.

В мае гендиректор — генеральный конструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов заявил, что российские сверхзвуковые крылатые ракеты планируется усовершенствовать путем увеличения их дальности полета и скорости.

Разработка противокорабельного комплекса "Оникс" началась в 1982 году. На вооружение система принята в 2002 году. В настоящее время максимальная дальность поражения (экспортной версии) ракеты "Оникс" составляет 300 километров, тогда как скорость полета (на большой высоте) не превышает 2,5 числа Маха.