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25.09.2019
Indicator.ru

В работах российских академиков нашли плагиат и лженаучные идеи

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Проверка
Проверка.
Источник изображения: Nick Schaferhoff/Max Pixel/Indicator.Ru

Комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований опубликовала доклад, в котором представила результаты проверки диссертаций российских академиков и кандидатов в академики. Трое кандидатов в академики были уличены комиссией в распространении лженаучных идей.

Всего в список комиссии вошли 56 академиков и кандидатов в академики. Они разделены по областям знаний, отделениям РАН и по «степени тяжести» совершенных ими нарушений. Так, комиссия по борьбе с лженаукой выделяла кандидатов с неоригинальной диссертацией; имеющих публикационные нарушения; вовлеченных в сопровождение неоригинальных диссертаций в качестве научных руководителей; со лженаучной диссертацией; внесших вклад в искажение результатов экспертизы диссертаций с плагиатом.

Больше всего ученых с нарушениями в работе были замечены в отделениях общественных, историко-филологических и медицинских наук. Чуть меньше людей было поймано на несоответствующих правилам диссертациях в отделениях биологических наук, энергетики, механики и машиностроения, а также сельскохозяйственных наук.

В заключение доклада комиссия по борьбе со лженаукой представила список из институтов РАН с массовыми нарушениями правил защиты диссертаций. На первом месте оказался Кабардино-Балкарский научный центр РАН (КБНЦ РАН). Там было зафиксировано рекордное количество недоброкачественных диссертаций — целых 40. С большим отрывом на втором месте оказался Институт социально-политических исследований РАН (ИСПИ РАН) — у него на счету «всего» 20 нарушений. Все остальные участники рейтинга так или иначе относятся к областям экономики и политической деятельности.

Резюмируя свой доклад, комиссия РАН предлагает отделениям академии относиться к нарушениям в диссертациях сотрудников с «нулевой терпимостью». Комиссия предлагает организовывать дискуссии, если диссертация кандидатов вызывает какие-либо споры в научной среде, и в случае, если ученый представит весомые контраргументы в свою пользу, возможно будет допустить его к дальнейшей деятельности.

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Страны
Россия
Проекты
Медицина
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