На Марсе обнаружены странные колебания магнитного поля - Вести.Наука

Новые исследования магнитного поля Марса, похоже, указывают на существование там грунтовых вод. И это не единственный сюрприз, преподнесённый астрономам зондом InSight ("Инсайт").

Напомним, что у Красной планеты нет глобального магнитного поля. Но, как ещё в 1997 году показали измерения орбитального аппарата Mars Global Surveyor, когда-то оно там было: породы марсианской коры местами сохранили заметную намагниченность. Исчезновение магнитного поля привело к тому, что Марс потерял большую часть атмосферы. Вместе с тем планетологи до сих пор не могут сказать с уверенностью, почему же "выключился" магнитный щит этого небесного тела.

Космический аппарат Insight, севший на Марс в ноябре 2018 года, имеет на борту магнитометр. Спустя без малого год его работы команда проекта поделилась первыми результатами на Европейском конгрессе планетологов и Американского астрономического общества (EPSC-DPS 2019).

Первые же измерения удивили исследователей: магнитное поле вокруг зонда было в 20 раз сильнее, чем ему полагалось быть согласно данным орбитальных аппаратов. Как предполагает Пол Бирн (Paul Byrne) из Университета Северной Каролины в материале National Geographic, источником этого магнитного поля являются горные породы планеты. Но в настоящий момент не известно, на какой глубине залегают эти магнитные минералы.

К слову, это далеко не единственный сюрприз.

Жидкая вода под поверхностью?

Собранные сведения говорят о том, что под поверхностью Марса залегает электропроводящий слой толщиной около четырёх километров. Глубина, на которой он располагается, неизвестна, но учёные полагают, что она не превышает ста километров.

Что это за электропроводящее вещество? Авторы не знают точно, но естественно предположить, что это вода с растворёнными в ней солями. Марс очень богат водяным льдом, а не так давно астрономы нашли под ледяным панцирем озеро жидкой воды. Под слоем грунта могут скрываться большие запасы влаги: температура и давление в верхней коре Марса вполне допускают её существование. К тому же грунтовые воды земных пустынь порождают аналогичные сигналы при измерении магнитометрами.

Возможно, что подземные воды на Марсе – явление редкое. Но тогда получается, что земному зонду неслыханно повезло сесть прямо на подземное озеро. Однако более вероятно, что водоносный слой, если это действительно он, простирается под значительной частью поверхности планеты.

Впрочем, окончательно установить природу таинственного проводящего вещества помогут только новые данные. Возможно, понадобится прямое бурение, которое потребует запуска новой миссии (бур самого "Инсайта" не сможет добраться на такую глубину).

Загадочные магнитные пульсации

Кроме того, зонд зафиксировал никогда ранее не наблюдавшиеся на Марсе колебания магнитного поля (как по величине, так и направлению). Особенно странно, что они происходят в местную полночь, то есть ровно посередине между моментом, когда Солнце поднимается выше всего в марсианское небо, и временем, когда оно опускается ниже всего под горизонт.

Такая регулярность могла бы навести на мысль, что какая-то из систем зонда настроена на циклы марсианского времени и в полночь испускает сигнал, который воспринимается магнитометром как колебания магнитного поля планеты. Другими словами, речь может идти о непредусмотренном побочном эффекте в работе оборудования. Но инженеры, надо полагать, проверили и исключили эту версию.

Астрономы пока затрудняются точно назвать причину загадочного явления. Но у них есть по крайней мере одна версия.

Солнечный ветер, сталкиваясь с верхними слоями атмосферы Марса, превращает молекулы газа в ионы. В этой проводящей среде текут токи, порождающие магнитное поле. Под давлением солнечного ветра эта плазменная оболочка деформируется, вытягиваясь в хвост за ночной стороной планеты.

В полночь этот хвост оказывается прямо над "Инсайтом". Возможно, магнитометр фиксирует магнитные возмущения, порождённые этим явлением.

Эту версию можно проверить с помощью орбитальных аппаратов, например, в этом может помочь зонд MAVEN. Для этого нужно, чтобы зонд в полночь проходил над местом посадки InSight.

К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о смелой идее сделать Марс пригодным для жизни с помощью искусственного магнитного поля. Также мы говорили о магнитном хаосе, устроенном на Красной планете проходящей мимо кометой.