The American Interest (США): Арктика американская, а не российская

Вашингтон предупреждает Москву и Пекин: Арктика вам не принадлежит. В мае госсекретарь США резко раскритиковал Россию и Китай за "милитаризацию" Арктики. Его заявления направлены на пересмотр мирового порядка в отношении самого большего в мире неиспользуемого региона. Это послание было услышано во всем мире, считает автор.

В феврале 2008 года российский президент Владимир Путин провел в Кремле церемонию, в ходе которой присвоил звание "Героя Российской Федерации" ученому Артуру Чилингарову. За несколько месяцев до этого Чилингаров, который является также политиком, на небольшом подводном аппарате погрузился на глубину 3 километра (10 тысяч футов) для сбора образцов и разного рода данных. Перед всплытием он установил на дне океана титановый российский флаг. 7 августа, после завершения этой миссии, он с гордостью сообщил мировым средствам массовой информации: "Арктика российская".

Канадские официальные лица ничего не знали о работе этой экспедиции, а американцы через несколько дней направили из Сиэтла в тот район свой исследовательский ледокол. Один чиновник тогда не без иронии заметил: "Я не знаю, какой флаг они там установили на дно - металлический, резиновый, или это была просто постельная простыня. Для нас все это, конечно же, не является какой-то обоснованной претензией".

Северный ледовитый океан, площадь ледяного покрова которого составляет половину территории Соединенных Штатов, обычно не привлекает к себе большого внимания, однако летом этого года президент Дональд Трамп поместил его на радары средств массовой информации с помощью своего заявления о желании Соединенных Штатов купить у Дании Гренландию. Это предложение было лишено какого-либо смысла и вызвало повсюду насмешливую реакцию. Однако в тот момент, когда Трамп размышлял о полезной территории, сотрудники его администрации сконцентрировались на гегемонии: этим летом американские официальные лица прочно установили свой флаг над всем этим регионом.

В мае нынешнего года госсекретарь Майк Помпео (Mike Pompeo) изложил свою Северную доктрину в выступлении на заседании Арктического совета с участием граничащих с Арктикой государств (Канада, Дания, включая Гренландию, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция и Соединенные Штаты). В довольно резкой форме он подверг критике Россию и Китай за милитаризацию этого региона, а также сделал внушение Канаде и назвал "незаконными" ее претензии на суверенитет в отношении Северо-Западного прохода (Northwest Passage).

Вновь проявившийся интерес к этому региону обусловлен тем, что, по мнению ученых, через 25 лет Северный ледовитый океан будет в летние месяцы свободен от ледяного покрова. Это позволит добывать там полезные ископаемые, а также осуществлять навигацию по трем маршрутам, связывающим Азию и Европу. Речь идет о Северо-Восточном проходе, или о Северном морском пути, который идёт в основном по российским территориальным и внутренним водам, а также вдоль побережья Норвегии через Баренцево море; о Северо-Западном проходе, который идёт через Канадский Арктический архипелаг и вдоль берегов Аляски, а также о Трансполярном маршруте (Transpolar Route), который проходит через Северный полюс за пределами национальных границ арктических государств.

Трансполярный маршрут в ближайшее время не будет доступен для навигации, однако российский маршрут является проходимым, потому что уже свободен ото льда большую часть лета и пролегает вдоль в некоторой степени населенной береговой линии. Коммерческий трафик из Китая уже использует этот маршрут, и миллиарды долларов инвестируются в навигационную структуру, в поисково-спасательные службы, а также в создание ледокольного флота. Этот путь на 20 дней короче азиатско-европейского маршрута, который используется для транспортировки грузов с проходом через Суэцкий канал или через Панамский канал.

Все это подогрело интерес со стороны как Пентагона, так и Госдепартамента. Для Соединенных Штатов не относящееся к военной сфере беспокойство связано с тем, что русские создают трансполярную логистическую монополию для доставки сжиженного природного газа, товаров и сырья в Азию и Европу. Это может позволить России вывести из игры конкурентов или назначить им завышенную цену на свои услуги. Военная озабоченность связана с тем, что Россия наращивает военное присутствие вдоль линии этого морского маршрута, а Китай притаился где-то поблизости.

Неожиданной стала критика Помпео претензий Канады на контроль над Северо-Западным проходом. По его словам, это "давно существующий спорный вопрос" в отношениях Канады с Соединенными Штатами. Однако, с точки зрения Канады, нет никакого "давно существующего спорного вопроса". С 1950-х годов эти два союзника согласились с тем, что у них по политическим причинам нет согласия относительно того, проходит ли этот путь по внутренним канадским водам или только по международным водам. Эти две страны, будучи членами Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (North American Aerospace Defense Command) пришли к дружественному рабочему соглашению относительно доступа к этому проходу.

Резкость Помпео для многих оказалась неожиданной, однако официальный представитель канадского правительства ограничился вежливым замечанием. "Позиции Канады и Соединенных Штатов не совпадают относительно статуса Северо-Западного прохода с точки зрения международного права", - сказал Гийом Берюбе (Guillaume Berubé), официальный представитель внешнеполитического ведомства Канады/

Эта ситуация хорошо управляется, в том числе на основе заключенного в 1988 году Соглашения о сотрудничестве в Арктике (Arctic Co-operation Agreement), по которому правительство Соединенных Штатов должно получать согласие Канады на проход своих ледоколов по этому маршруту. Канада намерена в полном объеме пользоваться своим суверенным правом в отношении своих территорий и арктических морских путей, включая те маршруты, которые принято называть Северо-Западным проходом. Эти морские пути являются частью внутренних вод Канады.

Однако исходная повестка состояла в том, чтобы отбить охоту у Канады, Китая или любой другой страны объединять свои силы и направлять их на разработку Северо-Западного прохода. Помпео обвинил Китай в "попытке создать инфраструктуру от Канады до Северо-Западных территорий и до Сибири". Для канадцев такой подход тоже оказался новым. О подобном плане никто не говорил, и странным было утверждать обратное. Двустороннее сотрудничество между Канадой и Китаем всегда было проблемным, а в декабре 2018 года после ареста в Канаде двух руководителей компании "Хуавэй" на основании американского ордера об экстрадиции оно вообще было остановлено. Китай в ответ арестовал и продолжает удерживать в китайской тюрьме в качестве заложников двух канадских бизнесменов. Кроме того, были отменены сделки на миллиарды долларов в области импорта продуктов питания, а китайская сторона перестала отвечать на звонки канадского премьер-министра.

Однако верно то, что Китай весьма энергично и при каждой возможности пытается вмешиваться в арктические дела. Он строит ледоколы и специальные грузовые суда для российского маршрута, он приобрел акции расположенного на Ямале российского предприятия по сжижению природного газа, а также инвестировал средства в четыре шахты в Гренландии и в одну в Канаде. Однако дальнейшие его планы были сорваны. В 2017 году Дания отклонила заявку китайской горнодобывающей компании на приобретение пустующей военно-морской базы в Гренландии, а весной 2018 года Канада отклонила заявку Китая на приобретение за 1,14 миллиарда долларов крупнейшей канадской строительной и инфраструктурной компании, которую Пекин, судя по всему, собирался использовать в качестве платформы для освоения Арктики.

В целом, инвестиции китайцев в Арктику составили 90 миллиардов долларов, они сотрудничают с русскими, строят способные работать в Арктике ледоколы, в 2009 году создали исследовательский полярный институт в Европе, а также финансируют научные арктические экспедиции. В 2014 году Китай получил статус наблюдателя в Арктическом совете, и после этого китайцы начали называть свою страну "близким к Арктике государством". Однако Помпео сразу же отверг подобные попытки. "Существуют только арктические государства и неарктические государства. Третья категория не существует, а отрицание этого ровным счетом ничего не даст Китаю".

Гренландский гамбит Трампа попал в заголовки прессы, однако это были просто мечтания специалиста в области недвижимости, сидящего в настоящее время в Белом доме. Тогда как заявления Помпео направлены на пересмотр мирового порядка в отношении самого большего в мире неиспользуемого региона. Опираясь на свою военную силу, Вашингтон предупредил Москву, а также остановил продвижение Пекина - и Канады тоже - по северным трекам. Это послание было услышано во всем мире: Арктика не российская, она американская.

Дайан Фрэнсис (Diane Francis)