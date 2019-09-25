Гонки по шасси

«Ямал» жалуется на перегрузки Superjet при взлете-посадке

Авиакомпания «Ямал» столкнулась со сложностями в эксплуатации самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) в аэропорту Нового Уренгоя (находится в концессии у «Аэропортов регионов»). В августе-сентябре было зафиксировано семь случаев превышения вертикальных нагрузок на шасси SSJ при взлетах и посадках. Они остаются в рамках максимальных допустимых значений производителя, но уже на грани. Перевозчик и аэропортовый холдинг создали рабочую группу, чтобы разобраться в ситуации. Эксперты полагают, что авиакомпании придется проводить дополнительный мониторинг состояния шасси самолетов.

Авиакомпания «Ямал» и «Аэропорты регионов» создали совместную рабочую группу для изучения инцидентов, случившихся с самолетами RRJ-95 (SSJ) в августе-сентябре, рассказали “Ъ” представители сторон.

По информации “Ъ”, в период с 18 августа по 8 сентября датчики самолетов SSJ «Ямала» семь раз во время взлетов и посадок фиксировали превышение установленных в «Ямале» ограничений вертикальных перегрузок «из-за столкновений опор шасси с неровностями и стыками плит на ВПП». Во всех случаях максимальное значение вертикальной перегрузки превысило 1,8 единицы, во время рейса 8 сентября перегрузка превысила 2,03 единицы. В авиакомпании ограничения перегрузки более строгие, чем у производителя SSJ — «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС), где они составляют 2 единицы.

«Данные обстоятельства свидетельствуют о том, что ВПП аэродрома Новый Уренгой находится в неудовлетворительном состоянии и представляет угрозу для безопасности полетов воздушных судов RRJ-95, выполняющих взлеты и посадки на нее»,— говорится в письме авиакомпании, направленном другим перевозчикам. Рейсы в Новый Уренгой выполняют также «Аэрофлот», S7 и «Газпром авиа». В авиакомпаниях не предоставили комментарии.

В ответном письме исполнительный директор аэропорта Новый Уренгой Роман Бочков утверждает, что обозначенный авиакомпанией участок ВПП соответствует требованиям. В письме говорится, что 12 сентября Ространснадзор провел внеплановую проверку полосы и не выявил несоответствий.

«Проведен тщательный осмотр ВПП с участием независимых специалистов и представителей надзорных органов, результаты которого показали, что текущее состояние искусственного покрытия полностью соответствует действующим регламентам и существенные дефекты отсутствуют»,— говорится в направленном “Ъ” совместном заявлении «Ямала» и аэропорта. «Хотя показатели перегрузки не превышали критический уровень, установленный производителем, была инициирована проверка всех факторов, которые потенциально способны повлиять на перегрузку шасси»,— отмечается в заявлении.

В ГСС отказались от официальных комментариев. Источник “Ъ”, близкий к компании, заявил, что «это очередной умышленный фейк про самолет SSJ». В Росавиации не стали обсуждать ситуацию.

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Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ о самолете SSJ, 23 августа

В парке авиакомпании «Ямал» 15 самолетов SSJ, 11 Airbus A320/321, 10 Bombardier CRJ200. Отклонения при взлетах и посадках в Новом Уренгое наблюдаются только на самолетах SSJ. Как следует из переписки «Ямала» и «Аэропортов регионов», у других авиакомпаний также нет нареканий к полосе. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, рассказал, что отклонения зафиксированы только на датчике переднего шасси самолетов.

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) “Ъ” подтвердили факт проверки Ространснадзором состояния взлетной полосы аэропорта Новый Уренгой и отсутствие отклонений от выявленных нормативов. «Угрозы для эксплуатации нет,— сказали в правительстве ЯНАО.— В настоящее время проводится реконструкция аэропорта в Новом Уренгое. Проект предполагает модернизацию ВПП, усиление покрытий рулежных дорожек и перрона, организацию стоянки воздушных судов. Работы завершатся в 2021 году».

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что повышенные нагрузки на стойки шасси не должны привести к их разрушению, хотя возможно появление трещин. Перегрузки влекут за собой увеличение частоты осмотров состояния конструкции самолетов, что влечет дополнительные расходы перевозчика. Впрочем, они, по словам эксперта, невелики. Обновление покрытий ВПП на аэродроме началось в 2019 году, часть работ запланирована на 2020 год.

Герман Костринский