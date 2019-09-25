Войти
25.09.2019
Деловая газета "Взгляд"

Путин отметил несомненный успех атомщиков при создании новейшего вооружения

849
0
0
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Климентьев

Создание вооружения нового поколения, которое может надолго обеспечить стратегический баланс в мире, является одним из несомненных успехов атомной отрасли России, говорится в приветственном слове президента Владимира Путина.

Приветствие на торжественном мероприятии ко Дню работника атомной промышленности зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России, глава набсовета "Росатома" Сергей Кириенко, передает РИА "Новости".

"В отечественной атомной промышленности всегда работали настоящие профессионалы, мужественные, увлеченные избранным делом люди – ученые, конструкторы, инженеры, представители других специальностей", – отметил Путин.

По его словам, благодаря их "напряженному творческому труду", а также "ярким, прорывным достижениям и успехам" удалось создать потенциал отрасли и открыть "уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт". Работники отрасли открыли возможности "эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения".

"Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые эволюционные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках", – подчеркнул Путин.

В приветствии также указывается на еще один "несомненный успех нынешнего поколения атомщиков" – речь идет о "создании вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед".

Кроме того, выделены "развитие атомной генерации по самым современным требованиям безопасности, разработка реакторов на быстрых нейтронах, которые станут основой атомной энергетики будущего", а также завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции. Путин указал, что атомщики сделали значимый вклад и в "развитие цифровизации, прикладного и фундаментального научного знания".

Он уверен, что работники отрасли и дальше будут "приумножать замечательные профессиональные традиции и честно и добросовестно трудиться на благо России и ее граждан".

Ранее Путин говорил, что Россия, разрабатывая новые виды вооружений, не добивается преимуществ, а сохраняет паритет ради стратегического баланса.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росатом
Персоны
Кириенко Сергей
Путин Владимир
Проекты
Арктика
Похожие новости
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
13.07.2017
Сдача строящихся атомных ледоколов проекта 22220 перенесена
15.12.2014
Путин предлагает 20 энергоблоков, Индия берет половину
06.12.2011
Объем контрактов на ледоколы и корпуса для двух "Мистралей" составляет 18 млрд рублей
26.10.2011
Здесь страх не должен подавать совета
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны