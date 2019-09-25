Российскую "Ангару" задешево лишили украинских комплектующих

Ракеты семейства "Ангара" взамен украинских получат российские титановые шаробаллоны, предназначенные для хранения газа, стыковка которых с посадочным местом будет осуществляться специальными ложементами-переходниками, изготовленными с использованием аддитивных технологий (трехмерной печати). Об этом сообщил ТАСС генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) "Салют" Сергей Кузнецов.

"Закупать специализированное дорогостоящее оборудование для выпуска одной детали экономически невыгодно. Поэтому в "Центре Хруничева" принято решение изготовить ложемент методом аддитивных технологий", — сказал специалист.

По его словам, в настоящее время "ведется изготовление опытного образца и планируется проведение его испытаний", после чего, по результатам испытаний, конструкцию планируется внедрить в штатную серийную комплектацию "Ангары".

В июне гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что второй пуск тяжелой ракеты "Ангара-А5", запланированный на декабрь с космодрома Плесецк, будет испытательным и пройдет без полезной нагрузки.

В мае стало известно, что легкая ракета "Ангара-1.2" оказалась дороже средних носителей "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б" почти на 700 миллионов рублей.

Решение о начале работ над семейством "Ангара" принято в январе 1995 года. К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета (в легкой и тяжелой версиях в 2014 году), хотя согласно первоначальному плану первый пуск "Ангары" должен был произойти в 2005 году. Всего к 2014 году на создание "Ангары" у "Центра Хруничева", самого проблемного предприятия "Роскосмоса", ушло около трех миллиардов долларов, однако дополнительные средства на разработку носителя продолжают выделяться. Сегодня долговая нагрузка производителя тяжелых ракет превышает 80 миллиардов рублей.