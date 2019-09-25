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25.09.2019
РИА Новости

Турция может купить Су-57 на выгодных условиях, заявил спикер нацсобрания

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Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Российские многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

НУР-СУЛТАН, 24 сен - РИА Новости. Турция может купить российские истребители Су-57 на выгодных для себя условиях, сказал спикер Великого национального собрания Мустафа Шентоп в ходе четвёртого совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

"Почему нет? Конечно, у каждой страны есть нужда в оборонной промышленности, при необходимости Турция может использовать это для оборонной промышленности. Это, помните, случилось и в отношении С-400, мы купили С-400. Турция может купить для своей обороны какие-либо средства только на выгодных условиях, это можно купить и у России, или у каких-то других третьих стран", - сказал Шентоп, отвечая на вопрос РИА Новости.

По поводу создания буферной зоны в Сирии Шентоп отметил, что "Турция в этом вопросе решительна относительно ликвидации террористов на севере Сирии, ликвидации террористического коридора в этом регионе".

"Это не означает, что мы сразу там будем проводить операции. Во-первых, с американцами наша армия проводит там совместное патрулирование. Если это не приведёт к какому-либо полезному результату окончательно, то, несомненно, Турция на востоке Евфрата будет проводить самостоятельно свои решения", - сказал он.

Шентоп добавил, что буферная зона будет сформирована в самое ближайшее время.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган посетил авиасалон МАКС-2019 в Подмосковье вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Сообщалось, что он заинтересовался российскими истребителями Су-35 и Су-57, эта тема звучала и в ходе переговоров с президентом РФ. Эрдоган заявил, что Турция и Россия ведут переговоры о поставках Су-57.

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