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25.09.2019
РИА Новости

Глава штаба ОДКБ рассказал о главной цели учений "Боевое братство-2019"

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Анатолий Сидоров
Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров во время брифинга в МИА "Россия сегодня".
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Натрускин

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Приоритетной целью оперативно-стратегических учений "Боевое братство-2019" является реализация контртеррористических мероприятий, заявил начальник объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Учения "Боевое братство-2019" пройдут с 8 по 29 октября на территории трех стран Восточно-Европейского и Центрально-Азиатского регионов (Россия, Белоруссия, Таджикистан).

"Одним из приоритетов деятельности ОДКБ в текущем году было определено проведение мероприятий по реализации глобальной контртеррористической стратегии ООН. Именно эту направленность имеет комплекс совместных учений и тренировок с войсками - Коллективными силами ОДКБ в текущем году", - сказал Сидоров на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Коллективным силам предстоит отработать учебно-боевые задачи по противодействию международным экстремистским организациям, угрожающим безопасности государств-членов ОДКБ, а также незаконным вооруженным формированиям, созданным при их участии и действующим в интересах этих организаций", - добавил он.

По словам Сидорова, учения включают четыре взаимосвязанных мероприятия. "В ходе совместного учения "Взаимодействие-2019" коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ будут отрабатываться действия в ходе проведения совместной операции по поддержанию стабильности в регионе коллективной безопасности, противодействию экстремистским организациям, угрожающим суверенитету и территориальной целостности государств-членов организации", - сказал он.

Сидоров добавил, что также будут проводиться два специальных учения: "Поиск" и "Эшелон". "В ходе специального учения "Поиск-2019" на территории Республики Беларусь планируется детально проработать вопросы применения сил и средств разведки государств-членов организации в интересах действий группировки КСОР. В период проведения специального учения "Эшелон-2019" будут апробированы подходы к созданию совместной системы материально-технического обеспечения войск коллективных сил ОДКБ. Данная задача в рамках развития военной составляющей организации является на сегодняшний день одной из приоритетных. Такое учение мы проводим впервые. В дальнейшем учение "Эшелон" планируем проводить ежегодно", - сообщил глава объединенного штаба ОДКБ.

По его словам, на третьем, заключительном этапе в ходе совместных учений "Нерушимое братство", которые пройдут на территории Таджикистана, комплексно будут отработаны вопросы последовательного проведения совместных операций на территории государства ОДКБ. "Вначале коллективные силы быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона Коллективной безопасности проведут контртеррористическую операцию по отражению атаки боевиков-террористов на государство-член ОДКБ, после чего коллективным миротворческим силам ОДКБ предстоит принять участие в деятельности по постконфликтному урегулированию на территориях, пострадавших от террористических атак", - пояснил он.

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Армения
Белоруссия
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Киргизия
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Таджикистан
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ОДКБ
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Военные учения
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