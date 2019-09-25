Sikorsky продолжает разработку модульного вертолета

Корпорация Sikorsky представила модульный модернизационный комплект для вертолетов HH-60W, который превратит перспективный спасательный воздушный аппарат в тактическую боевую машину. Об этом сообщает портал Defence Blog со ссылкой на производителя.

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Последние летные испытания специального боевого спасательного вертолета Sikorsky HH-60W, являющегося углубленной модернизацией знаменитого "Черного ястреба", включали в себя тестирование нового модульного модернизационного комплекта, способного преобразовать перспективный "спасатель" в тактическую машину.

Конверсионный комплект включает в себя набор оборудования для лучшей ситуационной осведомленности экипажа, облегчения управления полетом и планирования бортовых миссий. В частности, машина получила защитные системы и каналы специальной связи. Создание такого комплекта стало возможным благодаря модульным системам и открытой архитектуре. Это позволяет вносить изменения в авионику и системное оборудование без значительных переделок. Такой подход все чаще применяется при создании современных самолетов. Сейчас настала очередь производителей вертолетов.

Этот тактический комплект использует знания, полученные нами от разработки систем с открытой архитектурой, что в конечном итоге приводит к снижению затрат на жизненный цикл для любой программы и расширяет ее возможности.

- сказал директор проекта Скотт Брин.

FACE

Открытая архитектура бортового авиационного оборудования FACE (Future Airborne Capability Environment) активно продвигалась Пентагоном в качестве единого стандарта изменяемого программного обеспечения. Легкие и быстро устанавливаемые модульные компоненты должны изменить лицо современной военной авиации, при этом сократив расходы на модернизационные мероприятия.

Кроме того, открытая архитектура позволяет снизить расходы на разработку новых программных продуктов. Ранее развитием программного обеспечения могла заниматься только фирма, создавшая изначальное программное обеспечение.

Еще одной особенностью должно стать то, что FACE будет применяться как на вертолетах, так и на самолетах. На данный момент стандарт поддерживает ряд ведущих американских авиапроизводителей, включая Lockheed Martin и Boeing. FACE уже используется в C-130T, A-10, German P-3C, MH-60R/S, HH-60W и программе перспективных винтокрылых машин Future Vertical Lift (FVL).