Песков заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечет за собой гонку вооружений, но Россия в ней не будет участвовать, страна в состоянии обеспечить ядерный паритет и собственную безопасность, не ввязываясь в нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения со студентами в Высшей школе экономике Пескова спросили, можно ли считать, что после выхода США из ДРСМД начинается гонка вооружений. "Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент (Владимир) Путин", - сказал Песков на встрече, отдельные фрагменты которой прослушали корреспонденты РИА Новости.

Он также отметил, что именно ядерный паритет является гарантией отсутствия крупный войн. "Только ядерный паритет является гарантией. Пока и в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность", - добавил он.