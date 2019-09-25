Войти
25.09.2019
РИА Новости

Песков заявил, что Россия не будет ввязываться в новую гонку вооружений

735
0
0
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) влечет за собой гонку вооружений, но Россия в ней не будет участвовать, страна в состоянии обеспечить ядерный паритет и собственную безопасность, не ввязываясь в нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения со студентами в Высшей школе экономике Пескова спросили, можно ли считать, что после выхода США из ДРСМД начинается гонка вооружений. "Да, но Россия в ней участвовать не будет, об этом сказал президент (Владимир) Путин", - сказал Песков на встрече, отдельные фрагменты которой прослушали корреспонденты РИА Новости.

Он также отметил, что именно ядерный паритет является гарантией отсутствия крупный войн. "Только ядерный паритет является гарантией. Пока и в обозримой перспективе наша страна в состоянии, не втягиваясь в дорогостоящую гонку вооружений, не отнимая значительных ресурсов от целей развития внутреннего, обеспечивать и ядерный паритет, и собственную безопасность", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
28.06.2019
Пентагон начал разработку ракет на случай краха ДРСМД
12.03.2019
Песков отказался комментировать слова Шаманова о ДРСМД
24.12.2018
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события 2019 года в оборонной сфере
22.11.2017
Асимметричный "Сармат"
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
07.06.2007
АСИММЕТРИЧНЫЙ ЗАПУСК "ИСКАНДЕРА". РОССИЯ ПОДГОТОВИЛА ПОЧВУ К ПЕРЕГОВОРАМ О СУДЬБЕ ДОГОВОРА ОБ ОБЫЧНЫХ ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЕВРОПЕ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 25.09 23:20
  • 9
Летающие гаубицы: ВКС России провели уникальную операцию
  • 25.09 23:19
  • 76
Новая система С-500 готова к массовому выпуску
  • 25.09 23:05
  • 3
Сменщик "Макарыча"
  • 25.09 23:01
  • 1
The National Interest (США): почему российские ВВС столь опасны
  • 25.09 22:54
  • 5
"Морские котики" против русского "спецназа": какое из элитных подразделений самое смертоносное в мире? (ABC, Испания)
  • 25.09 22:27
  • 13
Вместо Байконура космонавты будут взлетать с "Назарбаева"
  • 25.09 21:34
  • 13
В неумелых руках: почему системы Patriot не защитили Саудовскую Аравию
  • 25.09 20:24
  • 8
"Российский Falcon 9" оказался дешевле американского
  • 25.09 18:58
  • 96
На "Армии-2019" показали небольшие, но очень мощные кумулятивные гранаты
  • 25.09 18:22
  • 53
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 25.09 18:02
  • 5
МиГ-35 оказался танкером
  • 25.09 17:38
  • 1
Голландцы одобрили Iron Fist
  • 25.09 17:25
  • 3
Исчезающий токарь
  • 25.09 17:20
  • 1
Эксперимент удался: огнеметный батальон доказал свою эффективность
  • 25.09 17:17
  • 1
Пиар и его команда: достижения Сергея Шойгу на посту министра обороны