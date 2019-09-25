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25.09.2019
Lenta.ru

Спасение США атакованного Россией спутника отложили из-за России

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Источник изображения: Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Коммерческий пуск тяжелой ракеты "Протон-М" с европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским космическим аппаратом (КА) Mission Extension Vehicle — 1 (MEV-1) перенесен на неопределенный срок из-за необходимости проведения дополнительных испытаний разгонного блока "Бриз-М", сообщили РИА Новости в "Роскосмосе".

"Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком", — сказали в госкорпорации. Там же отметили, что о новой дате пуска, ранее запланированного на 30 сентября с космодрома Байконур (Казахстан), будет объявлено дополнительно.

В декабре 2017 года SpaceNews сообщило, что компания Orbital ATK (поглощена корпорацией Northrop Grumman) получила лицензию Федеральной комиссии по связи США на техническое обслуживание спутника, атакованного российским КА "Луч" и находящегося на орбите захоронения.

В апреле 2015 года SpaceNews написало, что "Луч" оказался на расстоянии около десяти километров от спутника Intelsat 901, вследствие чего Пентагон посчитал российский аппарат противоспутниковым оружием.

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Страны
Казахстан
Россия
США
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
Orbital ATK
Роскосмос
Проекты
Байконур
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1 комментарий
№1
25.09.2019 11:28
Писатели... Всё в кучу, ничего не поймешь.
+3
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