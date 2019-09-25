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25.09.2019
ТАСС

Во Франции начались комплексные испытания аппарата миссии ExoMars

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ExoMars-2020
ExoMars-2020.
Источник изображения: РИА Новости/Александр Ковалев

В частности, аппарат поместят в термовакуумную камеру для проведения испытаний в среде, приближенной к условиям работы в открытом космосе

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Специалисты начали испытания всех бортовых приборов и систем космического аппарата (КА) миссии ExoMars-2020 во Франции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте НПО им. С. А. Лавочкина.

"В настоящий момент составной КА ExoMars-2020 находится в чистовой палатке и проходит цикл функциональных и комплексных испытаний всех бортовых приборов и систем", - говорится в сообщении, при этом не уточняется дата начала испытаний.

После этого аппарат поместят в термовакуумную камеру для проведения комплексных испытаний в среде, приближенной к условиям функционирования аппарата в открытом космосе.

В пресс-службе предприятия также отметили, что в начале сентября была завершена окончательная упаковка составного КА ExoMars-2020 и вспомогательного оборудования в специальный транспортировочный контейнер, 8 сентября он был погружен и направлен специальным грузовым транспортом в Канны.

Во Франции был проведен визуальный осмотр КА, также специалисты проверили показания датчиков ударов, включили космический аппарат и проверили функционирование приборов после транспортировки. В НПО им. Лавочкина уточнили, что "замечаний по результатам входного контроля... выявлено не было".

ExoMars - совместная программа Европейского космического агентства и Роскосмоса по исследованию Марса. Старт миссии запланирован на июль-август 2020 года с помощью ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" с космодрома Байконур. Целью проекта является исследование поверхности Марса, его атмосферы и климата.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Россия
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