Обыски проходят в НИИ воронежского концерна "Созвездие" - источник
Концерн «Созвездие».
Воронеж. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Обыски проходят во вторник в АО "Научно-исследовательский институт электронной техники" в Воронеже (НИИЭТ, входит в концерн "Созвездие"), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Проводится обследование зданий и сооружений, проверяют финансово-хозяйственную деятельность и документацию предприятия", - сказал собеседник агентства.
УФСБ по Воронежской области информацию об обысках в институте не комментирует, оперативный комментарий в концерне "Созвездие" "Интерфаксу" получить не удалось.
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