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25.09.2019
Интерфакс-АВН

Обыски проходят в НИИ воронежского концерна "Созвездие" - источник

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Концерн «Созвездие».

Воронеж. 24 сентября. ИНТЕРФАКС-ЦЕНТР - Обыски проходят во вторник в АО "Научно-исследовательский институт электронной техники" в Воронеже (НИИЭТ, входит в концерн "Созвездие"), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Проводится обследование зданий и сооружений, проверяют финансово-хозяйственную деятельность и документацию предприятия", - сказал собеседник агентства.

УФСБ по Воронежской области информацию об обысках в институте не комментирует, оперативный комментарий в концерне "Созвездие" "Интерфаксу" получить не удалось.

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