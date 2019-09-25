Голландцы одобрили Iron Fist

Нидерланды стали первой страной НАТО, чья бронетехника будет массово оснащаться системами активной защиты. Вчера, 23 сентября, портал ukdefencejournal.org.uk сообщил о том, что Королевская армия Нидерландов продолжила проект с BAE Systems Hägglunds по установке систем Iron Fist на БМП CV9035.

Работу с местным подразделением BAE Systems по оснащению бронетехники системами активной защиты Минобороны Нидерландов начало ещё в 2015 году. В 2016 году был подписан контракт на установку системы Iron Fist на один опытный образец БМП CV9035, а в прошлом году – на пять боевых машин.

БМП CV9035 с системой Iron Fist Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

По итогам испытаний израильские системы активной защиты зарекомендовали себя должным образом. Теперь армия Нидерландов расширяет проект с BAE Systems Hägglunds для оснащения новыми системами 150 БМП CV9035.

Система Iron Fist была разработана компанией Israel Military Industries в 2006 году для защиты тяжёлых БМП Namer, состоящих на вооружении ЦАХАЛ. Благодаря модульности и относительной простоте установки системы (монтируется без внесения изменений в конструкцию машины) её начали использовать и на других видах бронетехники.

Iron Fist включает в себя несколько подсистем защиты: модуль радиоэлектронной борьбы для создания помех радиоуправляемым снарядам; систему отстрела дымовых гранат для маскировки; систему обнаружения и отслеживания противотанковых ракет и гранат, способную за доли секунды просчитать траекторию полёта боеприпаса и, если он нацелен на машину, выпустить ему навстречу фугасный заряд. Кроме того, Iron Fist способна обнаруживать снайперские позиции по звуку выстрелов.

CV90 – шведская боевая машина пехоты, разработанная фирмой Hägglunds (входит в состав BAE Systems). Серийное производство машины стартовало в 1993 году, по данным на 2016 год, было выпущено около 1200 единиц в различных модификациях (CV9030 – с 30-мм орудием, CV9035 и CV9040 – с 35-мм и 40-мм орудиями соответственно), которые состоят на вооружении армий Нидерландов, Дании, Финляндии, Норвегии, Эстонии и Швейцарии. Кроме того, на базе CV90 был создан танк Strf 90 со 120-мм орудием и различные вспомогательные машины.