США создают истребители шестого поколения

В Америке работы по созданию истребителей шестого поколения ведутся под контролем управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США DARPA. Военно-воздушные силы стараются сохранить свое техническое превосходство за счет внедрения новейших современных разработок для будущего истребителя шестого поколения, таких как малозаметность, эффективность во всех режимах полета, высокоинтегрированные сетевые возможности, внедрение элементов искусственного интеллекта, системы радиоэлектронной борьбы нового поколения и датчики, встроенные в фюзеляж самолета – умное покрытие. Лазерное противоракетное оружие, которое, как ожидается, будет введено в эксплуатацию к середине 2020 года также готовится для применения.

ВВС США планируют в октябре официально пересмотреть концепцию программы создания истребителя следующего поколения, известную как Next Generation Air Dominance (NGAD) с целью оптимизации основных процессов.

Согласно докладу Парламентской ассамблеи НАТО разработка двигателей является еще одной областью, в которой внимание уделяется технологическому скачку. Сообщается, что благодаря новым силовым установкам значительно увеличатся дальность полета и эффективность использования топлива.

По мнению исполнительного директора по закупкам ВВС Уилла Ропера новый подход к разработке и созданию авиационной техники будет внедрен в ближайшем будущем. Соединенные Штаты и несколько европейских стран заинтересованы в скорейшем производстве гиперзвуковых истребителей следующего поколения. Одним из основных преимуществ которых станет возможность выполнять полет как с пилотом на борту, так и в беспилотном режиме. Ропер пояснил, что часть процесса модернизации программы связана с новыми методами цифровой инженерии, применением открытой архитектуры и повышением гибкости разработки программного обеспечения. Он считает, что новые технологии и цифровая инженерия, благодаря использованию 3D-моделирования, позволят обеспечить возможность воссоздания жизненного цикла машины с наибольшей точностью, предоставив разработчикам перспективу оценивать технологии, конфигурации материалов и модели самолетов без необходимости их сборки.

Применение противником беспилотной авиации, высокоскоростных истребителей и высокоточного оружия большой дальности повышают уязвимость американских военных систем, поэтому создание истребителей нового поколения становится все более актуальным для Пентагона.

Лина Маякова