Италия решила запускать спутники в космос с помощью истребителей

В Италии планируют значительно снизить стоимость запуска в космос небольших спутников, отказавшись от традиционных ракет-носителей в пользу истребителей. Как сообщает "Nplus1", разработкой новой системы запуска спутников будут заниматься сразу несколько компаний совместно с военными.

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Как пишет издание, рамочное соглашение о совместной разработке системы запуска спутников с помощью истребителей, подписали Национальный исследовательский совет, командование ВВС Италии, римский университет "Сапиенца" и компания Sitael. Кроме них, в проекте также будут задействованы еще 18 исследовательских организаций и итальянских компаний. На первом этапе планируется провести анализ осуществимости проекта, после чего будут проведены исследовательские работы и т.д.

Сроки выполнения программы не называются, конечным результатом проекта должны стать опытные образцы системы, готовые к испытаниям.

Как заявляется, новая система будет применяться для запуска в космос небольших аппаратов разведки и связи. В качестве основы для новой системы выбран истребитель Eurofighter Typhoon.

Необходимо отметить, что итальянцы не первые, кто принялся за разработку системы вывода спутников в космос с помощью истребителей. Аналогичную систему разрабатывали в США в 2014-2015 годах (проект ALASA). Основной платформой американцы выбрали истребитель F-15 Eagle, запускавший ракету, которая уже выводила бы на орбиту спутники массой до 45 килограммов. Однако в 2015 году программу закрыли после двух подряд неудачных запусков ракеты.

Как ранее отмечалось, в случае завершения проекта ALASA успехом, стоимость запуска одного спутника с помощью истребителя составляла бы меньше 1 млн.